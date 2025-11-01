Fenomenul mașinilor lăsate în parcare ani de zile a devenit vizibil în tot mai multe orașe din România. Autoturismele abandonate ocupă spații publice și contribuie la degradarea vizuală a cartierelor, iar în unele cazuri pot deveni surse de poluare. În fața acestei probleme, Ministerul Economiei a relansat în 2025 campania națională intitulată „Îndepărtarea vehiculelor abandonate pe domeniul public”.

Scopul programului este de a elibera spațiile publice și de a încuraja reciclarea responsabilă a vehiculelor care nu mai pot fi folosite. Prin această inițiativă, autoritățile își propun nu doar să redea orașele cetățenilor, ci și să stimuleze colectarea selectivă a materialelor reciclabile rezultate din dezmembrarea autoturismelor.

Campania vine într-un context în care numărul mașinilor vechi și neutilizate a crescut, iar multe dintre acestea au fost lăsate pe marginea drumurilor sau în parcări rezidențiale. Pe lângă disconfortul creat, ele pot reprezenta un risc pentru siguranța rutieră și sănătatea publică.

Ministerul Economiei colaborează cu autoritățile locale și cu centrele de colectare pentru a identifica vehiculele abandonate și a asigura transportul lor către unități autorizate de reciclare. Măsura urmărește să sprijine și deținătorii de vehicule care doresc să le predea legal, fără a rămâne obligați la plata RCA.

Potrivit legislației în vigoare, orice vehicul înmatriculat în România trebuie să aibă o poliță RCA activă. Norma se aplică indiferent de starea tehnică a autoturismului sau de faptul că acesta nu mai este folosit. Scopul este acela de a asigura protecția terților în cazul în care vehiculul ar produce pagube materiale sau vătămări, chiar și accidental.

Lipsa unei asigurări valide poate atrage sancțiuni considerabile. Proprietarii riscă amenzi, reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor de înmatriculare. În unele situații, autoritățile pot dispune și ridicarea vehiculului, dacă acesta este considerat abandonat pe domeniul public.

În ultimii ani, poliția locală a intensificat controalele în cartierele aglomerate, unde zeci de mașini sunt lăsate nefolosite timp îndelungat. Autoritățile transmit că neglijența în privința asigurării sau a stării tehnice a autovehiculului nu scutește proprietarul de răspundere.

Reprezentanții autorităților reamintesc că legea este clară în această privință și nu face diferență între o mașină circulantă și una parcată de luni întregi. Singura modalitate legală prin care se poate evita plata RCA rămâne radierea vehiculului din evidențele oficiale.

Atunci când un vehicul nu mai este folosit sau se află într-o stare avansată de degradare, proprietarul are posibilitatea să îl radieze. Procedura se realizează la serviciul de înmatriculări, prin depunerea unei cereri și a documentelor care atestă scoaterea din uz a mașinii.

Este necesară, de asemenea, o dovadă că autoturismul a fost predat unui centru autorizat de dezmembrări. Aceste centre eliberează un certificat de distrugere, document care confirmă că vehiculul a fost casat conform normelor legale și de mediu.

După finalizarea procesului de radiere, mașina este eliminată din baza de date a Registrului Auto Român, iar proprietarul este scutit de obligația de a deține o poliță RCA. Radierea este importantă și în cazul vânzării unui autovehicul, pentru a evita situațiile în care fostul proprietar primește amenzi sau notificări pentru o mașină pe care nu o mai deține.

Specialiștii în domeniu recomandă ca proprietarii care intenționează să scape de un autoturism vechi să se adreseze centrelor autorizate și să evite abandonarea acestuia pe domeniul public. Procedura este simplificată, iar radierea oferă garanția că vehiculul nu va mai genera obligații legale sau costuri suplimentare.