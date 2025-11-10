Anvelopele de vară și cele de iarnă nu diferă doar prin profilul benzii de rulare, ci și prin materialul din care sunt fabricate. Cauciucul utilizat la anvelopele de iarnă este conceput să rămână mai flexibil la temperaturi scăzute, oferind astfel o aderență mai bună atât pe zăpadă, cât și pe asfalt rece.

Această caracteristică reduce considerabil distanța de frânare, ceea ce poate preveni accidentele în condiții de drum alunecos, notează publicația Blick.

Specialiștii subliniază că diferența nu este doar de confort, ci are un impact direct asupra siguranței. În momentul în care temperatura scade sub un anumit prag, anvelopele de vară își pierd eficiența, iar riscul de derapaje sau pierdere a controlului asupra vehiculului crește.

Experții auto recomandă ca schimbarea anvelopelor să se facă atunci când temperatura medie zilnică scade până la aproximativ 7 grade Celsius. La valori mai mici, cauciucul moale al anvelopelor de iarnă permite o aderență mai bună, oferind șoferilor mai mult control asupra mașinii.

Este important ca această trecere să fie efectuată înainte ca vremea rece să se instaleze permanent, pentru a evita situațiile în care șoferii circulă cu anvelope nepotrivite pentru condițiile de drum.

În plus, programarea schimbului de anvelope din timp ajută la evitarea aglomerației în service-urile auto și reduce riscul de întârzieri în pregătirea mașinii pentru iarnă.

După montarea anvelopelor de iarnă, menținerea acestora în stare optimă necesită câteva măsuri de bază. Experții recomandă verificarea presiunii lunar, preferabil menținând-o puțin peste valoarea recomandată de producător. De asemenea, durata de viață a unei anvelope nu trebuie să depășească 8-10 ani, indiferent de gradul de uzură vizibil.

Respectarea limitelor de viteză indicată pe anvelope este esențială pentru prevenirea deteriorării premature, iar evitarea loviturilor puternice cu bordurile sau gropile contribuie la siguranța și durabilitatea anvelopelor.

Consultarea unui specialist înainte de achiziție poate fi mai importantă decât alegerea după preț, pentru că calitatea și compatibilitatea cu vehiculul influențează direct siguranța rutieră.

În ceea ce privește depozitarea, anvelopele fără jante trebuie păstrate în poziție verticală, iar cele cu jante trebuie culcate, pentru a preveni deformarea lor și pentru a menține proprietățile materialului.

Comparativ cu anul precedent, prețurile anvelopelor au crescut în medie cu 8%, iar specialiștii estimează că, începând cu luna noiembrie, majorarea va ajunge la aproximativ 15%. Astfel, un set de anvelope poate costa între 2.000 și 6.000 de lei, în funcție de marcă, dimensiune și tip.

Cauciucurile premium înregistrează cele mai mari creșteri de preț, dar și variantele de gamă medie au devenit mai scumpe, ceea ce poate influența decizia șoferilor în privința momentului achiziției. În acest context, planificarea din timp a schimbului de anvelope și verificarea ofertelor disponibile sunt pași importanți pentru a evita costuri suplimentare neprevăzute.