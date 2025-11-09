Guvernul britanic ia în considerare introducerea unei taxe pe baza numărului de mile parcurse de șoferii de vehicule electrice (EV), conform informațiilor publicate de Birmingham Mail. Noua măsură ar putea afecta milioane de șoferi care conduc frecvent pe drumurile din Regatul Unit.

Măsura are ca scop principal compensarea pierderilor financiare cauzate de reducerea accizelor pe combustibil, pe măsură ce tot mai multe mașini electrice înlocuiesc autovehiculele tradiționale. Autoritățile spun că această taxă ar putea fi introdusă pentru a echilibra bugetul și pentru a asigura sustenabilitatea finanțelor publice în contextul trecerii treptate la mobilitatea electrică.

Potrivit surselor, ministrul de Finanțe, Rachel Reeves, ar putea anunța noile reglementări în această lună. Tariful propus este de aproximativ 0,03 euro pe milă parcursă. Pentru un șofer care circulă anual aproximativ 16.000 de kilometri, suma cumulată ar putea ajunge la 340 de euro.

Cei care fac naveta zilnic pe distanțe mari sau călătoresc frecvent din alte motive se vor confrunta cu costuri mai ridicate, ceea ce ar putea influența bugetele casnice și planificarea rutelor zilnice.

Criticii noilor reglementări subliniază că șoferii din zonele rurale sau cei care nu au alternative de transport public eficiente vor suporta cea mai mare povară financiară. Pentru aceste persoane, utilizarea mașinii rămâne singura opțiune viabilă pentru navetă și deplasări regulate.

Noile reguli ar urma să intre în vigoare în anul 2028, potrivit informațiilor preliminare. Până atunci, Trezoreria analizează diferite modalități de a crește veniturile provenite din taxele auto, în condițiile în care tot mai mulți șoferi aleg vehicule electrice și astfel evită plata accizelor pe combustibil.

Guvernanții trebuie să decidă dacă introducerea unei taxe pe mile nu va descuraja achiziția de mașini electrice, având în vedere că mulți dintre potențialii cumpărători încă nu sunt convinși de beneficiile acestora.

Această inițiativă vine după ce, la începutul acestui an, proprietarii de mașini electrice au fost obligați pentru prima dată să plătească taxa auto anuală, ceea ce a adus un cost suplimentar în bugetul de întreținere al vehiculului.

Tanya Sinclair, director general al Electric Vehicles UK, a declarat:

„Guvernul trebuie să își acorde timpul necesar pentru a consulta corespunzător, a proiecta cu atenție și a comunica transparent un proces care va dura ani, nu luni. Zvonurile privind o taxă per milă nu fac decât să-i neliniștească pe șoferi și riscă să încetinească exact piața pe care trebuie să o dezvoltăm”.

În același timp, Rhydian Jones, expert auto la Confused.com car insurance, explică:

„O astfel de schimbare ar putea aduce unele beneficii pentru șoferi, inclusiv reducerea costurilor pentru cei care conduc mai puțin, cum ar fi angajații care lucrează de acasă sau pensionarii, precum și o posibilă reducere a aglomerației pe șosele, întrucât șoferii ar putea decide să folosească mașina mai rar pentru a evita costurile”.

Totuși, implementarea acestei taxe poate avea efecte mai complicate în anumite situații. Rhydian Jones adaugă: