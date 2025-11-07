Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că nu există nicio analiză privind o posibilă creștere a cotei de TVA aplicată industriei ospitalității. El a afirmat că informațiile apărute despre o creștere la 21% sunt neadevărate.

„Nu crește, nu se analizează. Sunt fake-uri, atât știrile cu 24%, cât și creșterea din HoReCa”, a declarat, pentru Libertatea, vicepremierul.

Afirmațiile sale vin după ce premierul Ilie Bolojan declarase, în luna septembrie, că menținerea cotei de 11% va depinde de nivelul de colectare a taxei. Bolojan precizase atunci că, dacă încasările vor rămâne scăzute, Guvernul ar putea reconsidera nivelul TVA doar pentru sectorul HoReCa.

„Dacă încasările la TVA în acest sector se vede că au evoluat într-o manieră bună, s-ar putea menține TVA (la nivelul de 11% – n.r.). Dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibil să fie o creștere de TVA, dar doar în sectorul HoReCa, și eu caut să fiu cât se poate de corect cu românii”, spunea Bolojan.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat pe 22 octombrie că analiza privind TVA-ul în HoReCa este încă în derulare și că o eventuală modificare ar putea fi discutată în Consiliul Miniștrilor de Finanțe din noiembrie.

El a explicat că decizia finală va depinde de dialogul cu Comisia Europeană și de constrângerile bugetare aferente anului viitor.

Daniel Mischie, vicepreședinte al organizației HORA și director al lanțului City Grill, a declarat că reprezentanții industriei nu au fost consultați în legătură cu eventuale modificări de TVA. Acesta a subliniat că sectorul preferă menținerea cotei actuale de 11% și clarificarea regimului fiscal pentru produse precum cafeaua, unde aplicarea diferă între 11% și 21%.

„Noi preferăm să rămână 11%, plus să se clarifice TVA-ul la cafea. Unii vând cu 11%, alții cu 21%. Fiscul zice 21%, dar legea nu e clară. Dacă ieși acum în oraș la cafenele o să vezi unii care îți vând cafea cu TVA de 11% și alții cu 21%”, a spus Mischie, director al restaurantelor City Grill din România, pentru Libertatea.

El a avertizat că o eventuală majorare ar stimula evaziunea fiscală într-un domeniu deja fragmentat și greu de controlat. În opinia sa, majoritatea statelor europene mențin cote reduse pentru restaurante și hoteluri tocmai pentru a susține turismul local.

La 22 septembrie, trei organizații patronale din HoReCa au transmis Guvernului o scrisoare oficială în care avertizau că o dublare a TVA ar duce la închiderea a mii de afaceri și la pierderea a zeci de mii de locuri de muncă.

Patronatele susțin că o astfel de măsură ar reduce veniturile bugetare, pentru că ar diminua consumul intern și ar afecta producătorii locali care aprovizionează restaurantele.

Economistul Cristian Tudorescu a analizat datele recente ale Institutului Național de Statistică, potrivit cărora cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 1,9% în septembrie 2025 față de aceeași lună din 2024. El a arătat că, deși TVA-ul general a fost majorat, încasările au crescut doar cu 13%, față de un nivel de 20% estimat ca efect normal al noilor cote și al inflației.

Tudorescu consideră că execuția bugetară este „mediocră”, iar deficitul de 5,39% din PIB arată că măsurile fiscale nu au adus rezultatele scontate.

„Legat de TVA: dacă ne uităm doar la luna septembrie pentru a vedea efectul, fiind prima lună în care se încasează pe noul TVA. În septembrie 2025 s-au încasat 12,2 miliarde de lei din TVA vs 10,8 miliarde de lei în septembrie 2024, adică o creștere de +13%. În mod normal ar fi trebuit să crească cu vreo 20% (inflație + creșterile de cotă), astfel că încasările sunt mediocre”.

Consultantul fiscal Emilian Duca a explicat că economia a ajuns la o limită de tolerabilitate pentru taxe. În opinia sa, o nouă majorare ar afecta consumul și ar accentua riscul de recesiune.

El a precizat că, deși Guvernul mizează pe reduceri de cheltuieli, lipsa reformelor reale și presiunile legate de cheltuielile militare pot face dificilă atingerea țintei bugetare pentru 2026.

„Ei mizează că o să facă reduceri de cheltuieli. Dar orice direcție iei, tot la recesiune ajungi. Consumul nu mai este factor de creștere, iar investițiile încă nu au preluat acest rol. Vor trebui făcute și cheltuieli militare”, a spus el.

După preluarea guvernării, executivul condus de Ilie Bolojan a promis reducerea deficitului la 7% din PIB, dar negocierile cu Comisia Europeană s-au încheiat cu o țintă mai ridicată, de 8,4%. În pofida majorărilor de taxe și a măsurilor de austeritate, cheltuielile statului rămân ridicate, iar reforma pensiilor speciale și restructurarea administrației publice sunt încă blocate.