Președintele Nicușor Dan a afirmat vineri, 7 noiembrie, că, deși ideea unor salarii mari este atractivă pentru toată lumea, realizarea acestui lucru depinde de sănătatea și capacitatea economiei românești.

Întrebat în legătură cu posibilitatea majorării salariului minim de la 1 ianuarie 2026, ținând cont de starea bugetului, el a oferit un răspuns prudent.

La o reuniune pe teme economice, Nicușor Dan a explicat că, deși ar fi de dorit ca salariile, inclusiv salariul minim, să fie mai mari, majorarea acestora trebuie să țină cont de limitele economiei.

El a subliniat că este necesară o discuție între Executiv, angajatori și sindicate, pentru că o creștere necontrolată ar putea scoate multe firme din competiție și ar pune oamenii în situația de a-și pierde locurile de muncă. Astfel, multe persoane ar prefera păstrarea salariului minim, decât riscul șomajului.

„Evident, ne-ar plăcea ca salariile în România, salariul minim, să fie mari. Mai tot timpul însă este o chestiune de echilibru între ce poate să-şi permită economia şi de aia e nevoie de o discuţie între Executiv, patronate şi sindicate, pentru că mărirea salariului minim poate scoate din piaţa competitivă o mulţime de firme şi să ducă oamenii în şomaj. Atunci oamenii aceia vor prefera să rămână la locurile lor de muncă având salariul minim decât să se trezească şomeri. Cam asta e discuţia”, a spus Nicuşor Dan, aflat la la o reuniune pe teme economice.

Când a fost întrebat despre impactul pierderii a două miliarde de lei din contribuțiile la CAS și la sănătate, dacă salariul minim nu va fi majorat, Nicușor Dan a oferit următoarea reacție:

„Da, numai că asta poate să-ţi dezechilibreze nişte ramuri economice care să nu mai plătească alte tipuri de taxe. Deci de-aia este nevoie de un echilibru şi de un calcul înainte”.

La sfârșitul lunii octombrie, Guvernul a anunțat că nu intenționează să majoreze salariul minim în România în anul următor.

Premierul Bolojan a subliniat că scumpirile lovesc cel mai puternic persoanele cu venituri reduse, dar a avertizat că ridicarea salariului minim ar putea declanșa o serie de creșteri automate în economie.