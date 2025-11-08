A doua ediție a studiului privind percepția și atitudinea românilor față de consumul de alcool la volan, realizat la cererea Asociației Spirits România, scoate la iveală obiceiuri și percepții îngrijorătoare în trafic. De la condusul sub influența alcoolului până la opiniile despre legislație și sancțiuni, rezultatele evidențiază atât riscurile majore de pe șosele, cât și dorința tot mai clară a publicului pentru măsuri ferme.

Cercetarea a fost realizată de platforma ivox.ro în cadrul celei de-a doua ediții a campaniei „NOT alCOOL la volan – #ConsumăResponsabil”. Datele au fost colectate prin metoda CAWI, între 26 iulie și 4 august 2025, de la un eșantion de 1.010 respondenți. Campania, desfășurată între mai și decembrie 2025, are ca scop prevenirea consumului de alcool la volan și se derulează în parteneriat cu Brigada Rutieră București, cu sprijinul Corpului Național al Polițiștilor.

“Industria băuturilor spirtoase din România urmărește o dezvoltare sustenabilă și responsabilă iar în acest context grija față de consumatori este un element fundamental. Suntem un partener activ al autorităților în promovarea responsabilității sociale și susținem ferm interdicția de a consuma alcool la volan. Educarea publicului este esențială iar noi ne implicăm în mod constant în programe și campanii menite să transmită acest mesaj clar: niciun pahar înainte de a urca la volan!”, a declarat Florin Rădulescu, președintele Asociației Spirits România.

Potrivit studiului realizat de Spirits România, aproape 20% dintre români admit că au condus după ce au consumat alcool. Comparativ cu prima ediție a cercetării, rezultatele arată o creștere semnificativă: 76% dintre cei care au condus după ce au băut spun că nu s-au considerat beți, ci doar că au consumat o cantitate mică de alcool, față de 60% în ediția precedentă. Această diferență poate semnala un fenomen riscant, respectiv tentația de a face distincția între „puțin băut” și „beat”, o linie periculoasă din perspectiva siguranței rutiere.

Cei care recunosc acest comportament invocă drept justificări trasee scurte și familiare, lipsa altor mijloace de transport sau presiunea anturajului.

Studiul arată că 62% dintre români cunosc persoane din cercul lor care au condus sub influența alcoolului. În același timp, 76,5% afirmă că nu ar accepta să fie pasageri într-o mașină condusă de un șofer băut, iar aproape 12% ar sesiza Poliția în această situație. Totuși, 11,57% ar ignora comportamentul, în funcție de circumstanțe sau de relația cu șoferul, semnalând o tendință de a minimiza gravitatea condusului sub influența alcoolului.

Când sunt întrebați despre principalele amenințări în trafic, 51,57% indică lipsa de respect față de regulile de circulație. Numai 1,45% declară că nu au întâlnit niciodată comportamente periculoase, în timp ce aproape jumătate (48,19%) afirmă că le observă de fiecare dată când ies pe drum.

Peste 60% consideră că legislația actuală este suficientă, însă 40,84% cred că problema este aplicarea prea relaxată a regulilor.

Românii propun soluții ferme:

aplicarea mai strictă a legii – 52,53%

înăsprirea pedepselor – 56,51%

educație rutieră mai consistentă – 46%

campanii de conștientizare – 25%

modernizarea infrastructurii – 39%

62% consideră că șoferii prinși băuți ar trebui să aibă permisul suspendat un an, chiar fără producerea unui accident. 18,5% cer închisoare, iar 12% cred că o amendă ar fi suficientă.

Pentru accidentele mortale, cerințele publicului sunt și mai severe:

37% susțin pedeapsa de 25 de ani de detenție și interdicție permanentă de a conduce

9% ar merge până la închisoare pe viață

66,6% consideră că ar trebui eliminate posibilitatea eliberării anticipate sau a pedepsei cu suspendare

„Prevenirea tragediilor rutiere provocate de consumul de alcool rămâne o prioritate absolută pentru Poliția Rutieră. Salutăm implicarea mediului privat și a societății civile în campanii de responsabilizare, pentru că doar printr-un efort comun și continuu putem reduce semnificativ numărul victimelor pe șosele. Educația și informarea corectă a publicului sunt esențiale, iar mesajul nostru este clar și categoric: toleranță zero față de alcool la volan. Orice cantitate consumată înainte de a urca la volan reprezintă un risc major pentru viața tuturor participanților la trafic, iar responsabilitatea este a fiecăruia dintre noi” a declarat Claudiu Costea, comisar în cadrul Brigăzii Rutiere din Poliția Capitalei.

În România, legislația prevede toleranță zero față de consumul de alcool la volan: orice valoare pozitivă poate atrage răspunderea contravențională, iar depășirea pragului de 0,80 g/l alcool pur în sânge poate conduce la răspundere penală. Conform articolului 336 din Codul Penal, conducerea unui vehicul de către o persoană cu o îmbibație alcoolică peste 0,80 g/l se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea exercitării anumitor drepturi.

În cazul accidentelor rutiere cauzate de consumul de alcool și soldate cu victime, legislația prevede pedeapsa cu închisoarea de 2 până la 10 ani. Odată cu adoptarea Legii Anastasia, în 2023, pedeapsa cu închisoarea nu mai poate fi aplicată cu suspendare dacă șoferul vinovat se afla sub influența alcoolului în momentul comiterii faptei.