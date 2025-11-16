Proiectul adoptat de Parlament și promulgat de președintele Nicușor Dan transpune o directivă europeană și modifică definiția vehiculului care intră sub incidența asigurării obligatorii.

Documentul include mijloace de transport cu propulsie proprie care depășesc anumite limite tehnice legate de viteză sau greutate. Sunt menționate mijloace de transport cu o viteză maximă constructivă mai mare de 25 de kilometri pe oră sau cu o masă proprie mai mare de 25 de kilograme și o viteză constructivă de peste 14 kilometri pe oră. Definiția este extinsă și pentru remorci destinate acestor categorii de vehicule, precum și pentru tramvaie.

ASF enumeră trotinetele electrice, bicicletele electrice, segway-urile, monociclurile electrice, skateboard-urile electrice, vehicule industriale și agricole motorizate și alte vehicule pe două sau trei roți cu propulsie electrică sau mecanică ce depășesc limitele tehnice menționate. Autoritatea precizează că obligația de asigurare se aplică de la momentul publicării legii în Monitorul Oficial.

Autoritatea de Supraveghere Financiară arată că ar putea fi necesară încheierea asigurării pentru aproximativ 7.500 – 30.000 de trotinete electrice odată cu intrarea în vigoare a noii legi.

Autoritatea notează că trotinetele și bicicletele electrice care nu depășesc viteza maximă de 25 de kilometri pe oră prin construcție nu necesită înmatriculare și nu vor avea nevoie de RCA.

În legislația actuală, trotineta electrică este definită ca un vehicul cu două sau trei roți și ghidon, destinat transportului unei singure persoane, cu o viteză maximă de peste 6 kilometri pe oră, dar care nu depășește 25 de kilometri pe oră și care este echipat cu motor electric.

Pentru bicicletele electrice, ASF precizează că sunt considerate biciclete vehiculele cu pedale, cu propulsie musculară, precum și cele cu pedalare asistată cu motor electric auxiliar de până la 250 de wați, a cărui asistare se întrerupe înainte de atingerea vitezei de 25 de kilometri pe oră. Autoritatea arată că aceste vehicule nu necesită înmatriculare sau înregistrare.

ASF atenționează însă că există și cazuri în care anumite vehicule asemănătoare vizual unor trotinete sau biciclete electrice pot depăși viteza maximă permisă sau pot avea alte caracteristici tehnice care le încadrează într-o categorie diferită.

În astfel de situații, proprietarii trebuie să verifice obligativitatea omologării, înregistrării sau înmatriculării pentru circulația pe drumurile publice, precum și necesitatea încheierii unei polițe RCA.

Documentul arată că limitele minime de despăgubire sunt stabilite în conformitate cu reglementările europene. Pentru prejudicii materiale produse într-un singur accident, limita este de 6.434.740 de lei.

Pentru vătămări corporale, decese sau prejudicii fără caracter patrimonial, limita este de 31.926.210 lei, indiferent de numărul persoanelor afectate într-un accident.

ASF menționează că procedura de despăgubire în cazul unui accident în care este implicată o trotinetă acoperită de RCA rămâne aceeași ca în legislația actuală. Persoanele prejudiciate se pot adresa asigurătorului persoanei vinovate sau propriului asigurător dacă polița include clauza de decontare directă.

ASF precizează că regulile pentru constatarea amiabilă nu sunt modificate, iar aceste vehicule nu sunt excluse de la posibilitatea încheierii unui astfel de document. Autoritatea subliniază însă că legislația nu permite constatarea amiabilă în cazurile în care accidentul implică vătămări corporale.

Este menționat și faptul că autoritatea nu recomandă încheierea unei constatări amiabile în situațiile în care este implicată o trotinetă electrică sau un vehicul similar, deoarece au existat cazuri în care vătămările nu au fost evidente la momentul accidentului, dar au fost confirmate ulterior. Legislația rutieră prevede că părăsirea locului accidentului fără acordul autorităților este considerată infracțiune.