Modificările vizează extinderea categoriilor de vehicule pentru care RCA devine obligatoriu. Actul normativ include și o serie de excepții. Persoanele fizice și juridice care utilizează vehicule exclusiv în cadrul evenimentelor și activităților sportive cu motor sunt exceptate de la obligativitatea de a încheia un contract RCA.

Excepția se aplică pentru curse, competiții, antrenamente, testări și demonstrații desfășurate în România într-o zonă cu acces restricționat și delimitată. Condiția este ca organizatorul sau o altă parte implicată să fi încheiat o asigurare facultativă ori să dispună de un instrument de garantare alternativ care acoperă prejudiciile provocate terților, inclusiv spectatorilor sau altor persoane prezente.

Prejudiciile produse piloților și vehiculelor acestora nu sunt însă acoperite prin aceste instrumente.

Legea stabilește și răspunderea organizatorului în situațiile în care nu există o asigurare facultativă sau un instrument de garantare care să acopere prejudiciile.

În astfel de cazuri, organizatorul trebuie să suporte integral daunele provocate prin intermediul vehiculelor participante la eveniment. Atunci când acesta nu are capacitatea de a acoperi prejudiciile, intervenția este preluată de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR).

Excepția o reprezintă daunele suferite de piloți și vehiculele conduse de aceștia, care nu intră în sfera de acoperire. BAAR efectuează plățile din Fondul național de protecție, însă ulterior recuperează cheltuielile, inclusiv dobânda legală, de la organizatorul evenimentului sau de la entitatea care a emis autorizația de organizare, prin dreptul de regres.

Actul normativ introduce și obligația ca asigurătorii RCA să aplice aceleași reguli tuturor asiguraților, fără discriminare și fără suprataxarea primelor în funcție de naționalitate sau de statul membru în care aceștia au avut anterior reședința. De asemenea, istoricul de daune prezentat prin certificate emise în alte state membre ale Uniunii Europene trebuie tratat în același mod ca documentele emise în România.