Negocierile pentru noul contract colectiv de muncă de la Automobile Dacia au început într-un context economic tensionat, în care sindicatele urmăresc o nouă majorare a salariilor.

Ca în fiecare an, discuțiile se anunță complexe, pe fondul faptului că România continuă să aibă cel mai mic nivel salarial din industria auto europeană, un element care contribuie însă la menținerea prețurilor reduse ale mașinilor Dacia pe piețele internaționale.

Potrivit datelor interne, în prezent salariul minim net din cadrul companiei din Mioveni este de 4.200 de lei, iar salariul mediu net atinge aproximativ 8.000 de lei. Anul trecut negocierile au adus angajaților o creștere salarială de circa 140 de euro (aproximativ 700 de lei) la salariul brut, completată de prime și tichete.

Managerii din zona de Fabricatie și Management ar fi beneficiat de majorări constând într-o sumă fixă de 600 de lei plus 1,3% din salariu, în timp ce angajații din administrativ ar fi primit 550 de lei și 1,9%.

În urmă cu doi ani, creșterile salariale ar fi urcat la aproximativ 180 de euro, ceea ce arată o tendință de ajustare constantă a veniturilor în funcție de performanțe și de inflație.

În paralel, surse apropiate negocierilor și citate de profit.ro afirmă că la începutul anului viitor ar urma să aibă loc un nou val de plecări voluntare, estimat la până la 900 de angajați, ceea ce ar reduce efectivele actuale, de aproximativ 11.000 de salariați.

Așa cum se întâmplă la fiecare debut de rundă de discuții, sindicatele și patronatul prezintă propunerile lor, de regulă foarte diferite. Anul trecut, cererea inițială a sindicatelor ar fi vizat o majorare de 1.000 de lei, în timp ce oferta managementului s-ar fi oprit la 500 de lei, urmând ca ulterior părțile să ajungă la o variantă de compromis.

România rămâne o piață cu costuri reduse: costul mediu cu forța de muncă este sub 300 de euro per vehicul, mai mic decât în Mexic, Turcia sau China, dar mai ridicat decât în Maroc. Această realitate contribuie la menținerea competitivității Dacia în rețeaua Renault Group.

În același timp, potrivit calculelor Termene.ro, compania are cea mai ridicată productivitate pe angajat din economia românească, cu venituri de 2,5 milioane de lei anual pentru fiecare salariat.

Reprezentanții sindicali afirmă că echipa de negociere pornește la discuții cu obiectivul declarat de a apăra interesele membrilor într-un climat industrial în continuă schimbare.