Ministrul Muncii, Florin Manole, a detaliat la Antena 3 modul în care va funcționa proiectul Guvernului referitor la limitarea cumulului pensiei cu veniturile salariale pentru angajații din sectorul public.

Măsura, care presupune plafonarea la 15% a pensiei pentru cei care continuă să lucreze în sistemul bugetar, va fi aplicată tuturor categoriilor de bugetari, inclusiv personalului medical și cadrelor didactice.

Manole a subliniat că textul normativ vizează fără excepție toate tipurile de pensii, indiferent de regimul lor.

„Acest proiect se referă la toate categoriile de pensii, indiferent dacă este vorba despre cele care au exclusiv contributivitate, cele care sunt și cu o parte de la bugetul de stat, pensionări anticipate ș.a.m.d. Este extrem de important să avem maximă prudență cu o astfel de reglementare pentru că au mai fost cazuri în care tema cumulului pensiei cu salariu a mai fost întoarsă de Curtea Constituțională”, a declarat ministrul.

Oficialul a insistat asupra faptului că scopul măsurii nu este restricționarea accesului la muncă pentru persoanele ieșite la pensie, mai ales în sectoarele sensibile, precum educația și sănătatea: „Trebuie tratate cu foarte mare prudență, pentru că nu este și nu trebuie să fie obiectivul niciunei reglementări să reduci nivelul serviciilor publice, cu atât mai puțin în sănătate și educație”, a afirmat Florin Manole.

Referindu-se la discuțiile despre posibile restructurări în administrație, ministrul a respins ideea concedierilor în masă și a arătat că statul are alte modalități de a reduce cheltuielile de personal.

„Aceste tăieri nu sunt nici ideea mea, nici ideea PSD și deci nu pot fi avocatul sau susținătorul lor. (…) Nu susțin darea oamenilor afară. Sunt ministrul Muncii, nu ministrul concedierilor”, a spus el.

Manole a explicat și că în Ministerul Muncii cheltuielile de personal s-au redus deja cu 6% față de începutul anului, fără să fie operate concedieri, economia rezultând din pensionări și înlocuirea angajaților cu debutanți.

Actul normativ va introduce schimbări și în privința mobilității personalului din instituțiile publice. Ministrul a precizat că volumul detașărilor și transferurilor este foarte mare și necesită o revizuire.

„Acum, când vorbim, cred că și eu am semnat poate zeci de transferuri sau detașări (…) e o mișcare ce trebuie oprită și să fie urmată de o evaluare”, a arătat acesta.

Secretarul de stat în Ministerul Muncii, Ciprian Văcaru, a explicat într-o intervenție la Prima News că, odată cu intrarea legii în vigoare, persoanele care cumulează pensia cu salariul vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a opta pentru varianta dorită.

„Acelă persoană care cumulează şi pensie şi salariu în prezent, va trebui să aleagă dacă va rămâne cu 15% din pensie plus salariul pe care îl obţine la locul de muncă, până la vârsta de 70 de ani”, a precizat Văcaru.

După împlinirea vârstei de 70 de ani, beneficiarii vor reveni la pensia integrală, iar contribuțiile achitate în perioada de activitate vor fi recalculate: „… urmând ca după vârsta de 70 de ani să reîntregească pensia în valoare de 100%, (…) ţi se mai adună contribuţii care, la fel, în momentul în care ieşi la pensie, se recalculează”, a adăugat el.

Văcaru a atras atenția că există precedente în care Curtea Constituțională a respins proiecte legislative similare.