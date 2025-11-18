Conducerea coaliției s-a întâlnit de urgență la Palatul Cotroceni, după ce discuțiile privind reforma pensiilor speciale au stagnat. Potrivit surselor, la întâlnire au participat președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu.

Întâlnirea s-a desfășurat într-un format restrâns, după ce anterior fusese agreat un compromis: o perioadă de tranziție de 15 ani, care se apropie de solicitările magistraților, menținând plafonul pensiilor la 70% din salariu.

În cadrul discuțiilor interne, au fost puse în balanță două opțiuni principale privind pensiile magistraților. Prima presupune ca pensia să fie calculată la 75% din ultimul salariu net, cu o perioadă de tranziție de 12 ani până la atingerea vârstei de pensionare de 65 de ani.

Această variantă ar oferi judecătorilor un plus de aproximativ 1.000 de lei față de propunerea anterioară respinsă de Curtea Constituțională.

A doua opțiune discutată în coaliție prevede menținerea pensiei la 70% din ultimul salariu net și extinderea perioadei de tranziție la 15 ani. Această propunere este în concordanță cu proiectul anterior, care a fost însă respins de CCR.

Prima variantă, cu o pensie mai ridicată și o tranziție mai scurtă, este considerată mai avantajoasă pentru magistrați.

Astfel, pentru un judecător cu 20 de ani de experiență și un salariu de 23.000 de lei, pensia de 70% ar fi de 16.100 de lei net. În schimb, dacă s-ar aplica varianta de 75%, aceeași persoană ar primi 17.250 de lei, o diferență de 1.150 de lei.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a solicitat ca pensia să fie de 65% din salariul mediu brut, ceea ce ar face ca pensia specială să se apropie de valoarea salariului actual. În acest punct, Guvernul și CSM se află încă departe de un consens.

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a subliniat că partidele din coaliție doresc menținerea pensiei la 70% din ultimul salariu net. De asemenea, acesta a precizat că perioada de tranziție ar putea fi extinsă de la 10 la 15 ani.

„Toată lumea din coaliție este de acord să vedem dacă mai e nevoie de o consultare azi-mâine, toată lumea este de acord că în această săptămână trebuie să trimitem pentru aviz la CSM și toată lumea este de acord că nu umblăm la cuantum, deci 70% din valoarea salariului. La perioada de tranziție, eu pot să vă spun ce am propus: eu aș accepta o prelungire de la 10 la 15 ani, dacă și colegii mei vor fi de acord. Dacă căutăm un compromis, din partea arcului guvernamental este o posibilitate de a arăta că pacea socială și guvernarea justă și dreaptă e lucrul cel mai important”, a precizat Nicușor Dan.

Liderul UDMR a adăugat că, după finalizarea reformei pensiilor magistraților, urmează ajustarea pensiilor speciale pentru personalul militar, inclusiv jandarmi, polițiști, membri ai Armatei și ai SRI.

Sursele politice precizează că magistrații nu au acceptat încă această propunere, insistând ca pensia să fie apropiată de nivelul salariului, în jur de 65%. După discuțiile de la Cotroceni, președintele va decide dacă va relua dialogul cu reprezentanții sistemului judiciar și dacă va organiza o întâlnire oficială între liderii politici și magistrați.

Coaliția intenționează totuși să trimită legea în procedura de avizare chiar dacă nu se ajunge la un acord cu magistrații. Conform procedurilor, CSM are 30 de zile pentru a emite avizul, dar dacă acesta nu este transmis în aproximativ o săptămână, România riscă să depășească termenul de 28 noiembrie, stabilit pentru adoptarea reformei pensiilor speciale în cadrul PNRR.

La finalul săptămânii trecute, premierul Ilie Bolojan a declarat că se bazează pe „buna colaborare” și „înțelegerea” CSM în acest proces.