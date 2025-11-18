Secretarul de stat Ciprian Nicolae Văcaru a prezentat, în fața participanților la Congresul Național pentru Îmbătrânire Activă, cadrul în care se poartă discuțiile privind modul de actualizare a pensiilor. El a menționat că una dintre modificările certe privește contribuția pentru asigurarea de sănătate aplicată pensiilor mai mari de 4.000 de lei.

Potrivit acestuia, legislația care prevede reținerea de 10% nu va mai fi valabilă la sfârșitul anului 2026, ceea ce înseamnă că această taxă ar putea fi eliminată începând cu 1 ianuarie 2027.

Oficialul a explicat că, în interiorul Coaliției, există opinii diferite cu privire la momentul potrivit pentru aplicarea unei noi indexări.

O parte dintre decidenți susțin acordarea acesteia în anul 2026, însă nu este cert dacă acest lucru este realizabil din punct de vedere bugetar. Varianta de rezervă ar putea rămâne cea deja cunoscută de pensionari din 2025, respectiv acordarea unor plăți unice.

„Legat de CASS, legea în vigoare referitoare la reținerea a 10% pentru sănătate din pensiile de peste 4.000 lei nu se va mai aplica după data de 31 decembrie 2026. Legat de indexarea pensiilor, o parte a Coaliției își dorește ca asta să se întâmple în 2026. Nu știu dacă va fi posibil. De la 1 ianuarie 2027 se vor indexa pensiile și va ieși CASS-ul”, spune Văcaru.

În declarațiile sale, Văcaru a detaliat modul în care aceste sume ocazionale ar putea compensa temporar lipsa unei indexări anticipative. El s-a referit la plățile de tip one-off, similare celor de 800 de lei distribuite în două tranșe, la Paște și Crăciun.

„Dacă nu reușim această indexare la început de 2026, măcar să venim cu acele sume de one off pe care le-am acordat și în 2025. Mă refer la cei 800 de lei, acordați în 2 tranșe, de Paște și de Crăciun”, a afirmat secretarul de stat.

Pe termen mediu, rămâne însă stabilit că, din 2027, pensiile vor fi indexate conform formulei prevăzute de lege și că, simultan, se va elimina contribuția pentru sănătate, ceea ce va crește direct veniturile pensionarilor care depășesc pragul de 4.000 de lei lunar.

În aceeași intervenție, oficialul a vorbit despre documentul strategic privind îngrijirea pe termen lung și îmbătrânirea activă, la care se lucrează încă din anul 2022.

El a subliniat că obiectivul principal este orientarea resurselor către nevoile persoanei vârstnice, nu doar către instituțiile care furnizează servicii. În viziunea Ministerului Muncii, acest lucru ar trebui să asigure o îmbunătățire a calității vieții seniorilor în comunitățile în care trăiesc.

Văcaru a explicat că strategia urmărește crearea unui sistem în care vârstnicii beneficiază de servicii de îngrijire și sprijin adaptate situației lor, începând de la intervențiile la domiciliu și până la centrele specializate.

„Cea mai importantă realizare a ministerului este faptul că finanțarea urmărește vârstnicul. Obiectivul acestei strategii e ca o persoană vârstnică să traiască cât mai mult, cât mai bine în comunitatea din care face parte. Vorbim de la a face vârstnicul să beneficieze de servicii medicale și de îngrijire cât mai bună la el acasă și până în centrele speciale”, a declarat acesta.

Un element central al programului este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Ministerul construiește 71 de centre pentru vârstnici, care trebuie să fie funcționale până la finalul anului 2026. Acestea vor acoperi zone diferite ale țării și vor oferi servicii adaptate nivelului de dependență al beneficiarilor.

În completarea investițiilor în infrastructură, Ministerul Muncii desfășoară și programe de formare destinate îngrijitorilor informali, finanțate prin fonduri europene. Oficialul a arătat că multe dintre persoanele care se ocupă de vârstnici sunt membri ai familiei și au nevoie de pregătire adecvată pentru a răspunde corect nevoilor acestora.

Formarea profesională este văzută ca o modalitate de a crește calitatea îngrijirii și de a reduce presiunea asupra sistemului public.

Văcaru a menționat că, pe lângă resursele europene, bugetul de stat rămâne baza care asigură funcționarea pe termen lung a serviciilor destinate seniorilor. El a subliniat că statul nu poate acoperi singur toate necesitățile acestui segment de populație și că parteneriatele cu mediul privat și cu organizațiile neguvernamentale sunt esențiale pentru dezvoltarea unei rețele eficiente.

„Avem și bugetul de stat. Aceasta este busola de lungă durată a vârstnicilor. Am dat acest cadru legal pentru a putea face parteneriate. Statul nu poate singur să acopere nevoile tuturor persoanelor vârstnice. Statul trebuie să aibă parteneriate sincere și predictibile cu mediul privat și cu ONG-urile”, a precizat secretarul de stat.

Aceste colaborări sunt prezentate drept un element fundamental pentru extinderea tipurilor de servicii și pentru crearea unui sistem integrat de îngrijire, adaptat unei populații care îmbătrânește și care are nevoi diverse, atât medicale, cât și sociale.