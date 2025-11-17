Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a transmis că pensiile virate pe card sau în cont curent vor fi plătite pe 12 decembrie 2025, iar cel târziu pe 13 decembrie vor ajunge la toți beneficiarii. În această categorie se află aproximativ 2,5 milioane de pensionari care au optat pentru plata electronică.

Termenele sunt menținute pentru a evita întârzierile din perioada sărbătorilor și pentru a permite beneficiarilor să își facă din timp cumpărăturile necesare.

Pentru pensionarii care primesc banii prin Poșta Română, distribuirea va începe pe 2 decembrie, prima zi lucrătoare după Ziua Națională. Ca de obicei, factorii poștali vor încheia repartizarea până pe 13 decembrie.

Persoanele care nu sunt găsite acasă vor putea ridica pensia direct de la ghișeu în următoarele două zile lucrătoare după ultima zi de plată din lună. Procedura rămâne neschimbată față de lunile anterioare.

În luna decembrie, pensionarii cu pensii sub 2.500 de lei vor primi o sumă suplimentară. Este vorba despre a doua tranșă a primei speciale de 800 de lei, acum în valoare de 400 de lei.

Acești bani vor fi virați odată cu pensia lunară și reprezintă o măsură temporară de protejare a puterii de cumpărare în contextul în care punctul de pensie nu a fost majorat la începutul anului 2025. Suma suplimentară vine înainte de sărbători și este destinată acoperirii unor cheltuieli crescute din această perioadă.

Regulile fiscale rămân valabile și în decembrie. Pensionarii cu venituri ce depășesc 3.000 de lei trebuie să achite impozit și contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru partea care depășește acest prag. Mecanismul este similar cu cel din lunile anterioare. Sumele se rețin automat în momentul plății.

Pensionarii care au depus cereri de recalculare vor primi în decembrie sumele rezultate în urma actualizării dosarelor. Casele de pensii au continuat procesarea dosarelor depuse pe parcursul anului, iar plățile sunt efectuate în momentul în care recalcularea este finalizată.

Decembrie rămâne o lună în care mulți pensionari primesc diferențele aferente, în funcție de situația fiecăruia.

Conform datelor CNPP pentru luna octombrie 2025, în sistem erau înregistrați 4.692.612 pensionari, cu 198 mai puțini față de luna anterioară. Pensia medie la nivel național a fost de 2.775 de lei, iar valoarea totală a drepturilor de pensie plătite s-a ridicat la 13,021 miliarde de lei.