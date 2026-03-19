Octavian Hoandră a lansat acuzații usturătoare, joi, în podcastul realizat de Robert Turcescu, pentru evz.ro, la care a fost invitat și Bogdan Comaroni. Unul dintre subiecte a avizat situația economică foarte proastă în care se află România. Împrumuturile externe făcute mulți ani și-au arătat colții, iar deficitul bugetar presant a dus la măsuri drastice, simțite de toți românii.

Hoandră este de părere că dezastrul economic a fost creat cu bună știință și nu din nepricepere. „Acum 10 ani și mai încolo, când s-a pus problema ca această conducerea abjectă și scelerată a României să rămână veșnic la conducere, s-a pus problema vânzării României și cu asasinii economici.

Nu poți să-mi spui mie sau oricărui român, de bun simț, că tu împrumuți, ai împrumutat sumele astea. Când ești în centrul Guvernului, unde ai toate statisticile și toți mari economiști care o să spună, băi, dacă împrumutăm banii ăștia, nu să îi mai putem da niciodată înapoi. Dar chestia asta a fost gândită”, a acuzat invitatul lui Robert Turcescu.

Hoandră și-a amintit și de vaccinurile achiziționate în timpul pandemiei de coronavirus de Ministerul Sănătății, condus de Vlad Voculescu (USR).

„Acești oameni au înrobit România. Vrei să-mi spui că Voiculescu și toți neomarxiștii nu au știut că noi nu vom plăti niciodată milioane de vaccinuri pe care le-au comandat în plus, Cîțu și toate împrumuturile lui. Deci lumea neomarxistă, în principiu, dar și cu concursul celorlați, au înrobit România. Deci ei au știut clar că România nu va putea plăti niciodată împrumuturile astea.”

Octavian Hoandră mai e de părere că influențele externe ar fi urmărit distrugerea țării. „Cred că li s-a spus: duceți țara în rahat, ca să luăm noi tot ce mai poate fi luat și voi veți rămâne veșnic la conducere. În linii scurte, eu cred, s-ar putea să mă înșel, dar eu cred că ăsta a fost trocul. Nici o țară din Europa n-a ajuns în situația asta, pentru că nu s-a vândut singură. Noi suntem în cursul vinderii României, agreată de la Cîțu încoace. Eu cred că mai avem foarte puțin de vândut.”

Bogdan Comaroni a atras atenție că România este în plină recesiune, în toată puterea cuvântului. „Ce e interesant e că nimeni nu spune că noi de fapt am intrat în recesiune De la recesiune tehnică, deci cele 6 luni de scădere, care erau până acum într-o așa zisă recesiune tehnică, suntem din februarie în recesiune de facto.

Deci au trecut cele 6 luni. și dăm, întoarcem șpăgi la ăștia, ca să nu ne bage în junk, deci în toată asta, întoarcem șpăgile ca să ne împrumutăm, adică e o formulă prin care noi ne împrumutăm la cele mai mari dobânzi de la cămătarii Europei.”