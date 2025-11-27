Controversele privind parcursul academic al ministrului Apărării s-au amplificat după ce Libertatea a arătat că instituțiile menționate de Moșteanu în CV neagă că l-ar fi avut student. Publicația notează că, pentru perioada 2015–2016, actualul ministru figura ca și consilier de ministru în Transporturi și membru în consiliile de administrație ale unor companii de stat, funcții pentru care erau necesare studii superioare.

Pe site-ul TAROM apărea, la acea vreme, un CV în care Moșteanu se declara absolvent al Universității Athenaeum, promoția 1996–2000. Documentul a dispărut ulterior, fiind înlocuit cu mesajul „service unavailable”.

Libertatea a solicitat un punct de vedere instituției, care a transmis în scris:

„Dl Moșteanu Liviu-Ionuț, în prezent Ministru al Apărării Naționale, nu a fost niciodată student al Universității Athenaeum din București. Specializarea Management a fost autorizată provizoriu (…) abia în anul 2020, în intervalul 1996-2000 programul de studii respectiv nefuncționând în cadrul universității noastre”, a precizat prof. univ. dr. Emilia Vasile.

În 2016, Moșteanu a fost numit secretar de stat în Ministerul Transporturilor, iar anterior se afla în consiliile de administrație ale Porturilor Maritime Constanța și TAROM SA. Presa notează că, la acel moment, legislația cerea explicit diplomă de licență și cel puțin șapte ani de experiență relevantă:

„Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență (…).”

Abia după 1 iunie 2016, odată cu intrarea în vigoare a Legii 111/2016, obligația diplomei universitare a fost eliminată. Până atunci însă, Moșteanu s-ar fi aflat în afara prevederilor legale timp de aproximativ trei luni — perioadă pentru care, potrivit Libertatea, ar fi primit indemnizații în baza unui CV în care figura ca absolvent Athenaeum.

Studiile declarate se schimbă în timp: de la Politehnică la Bioterra

După ce instituțiile au negat legătura sa cu Athenaeum, ministrul și-a modificat CV-ul. Pe site-ul Camerei Deputaților apare doar Universitatea Bioterra, unde Moșteanu notează că ar fi studiat între 1996–1999 la Management.

Acesta a explicat publicației:

„Am făcut automatică și m-am oprit în anul trei. (…) Am lucrat într-un club în Regie. (…) În 2015 m-am lovit de accesarea unor fonduri și am încheiat studiile. (…) Am făcut un master la Universitatea București.”

Moșteanu susține că „a finalizat în 2015 cu examenul de licență și am obținut diploma de la Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic (…) este singura absolvită”.

Însă Bioterra a avut, de-a lungul timpului, probleme semnificative de acreditare. În anul 2000, CNEAA i-a suspendat temporar dreptul de a emite diplome, perioadă care coincide cu momentul la care ministrul ar fi trebuit să își susțină licența. În 2012 au urmat noi scandaluri legate de falsificarea actelor de studii.

Libertatea mai arată că, de când Moșteanu este ministru, compania sa de publicitate — Total Branding Partners SRL, din Pitești — a înregistrat o creștere spectaculoasă.

Conform termene.ro, profitul firmei ar fi crescut cu 269% în 2024, iar cifra de afaceri a urcat la rândul ei cu 5%. În comparație cu 2015, profitul net a crescut de 23 de ori, de la 13.502 lei la peste 301.000 lei. Și firme partenere, inclusiv din domeniul auto și carburanți, au obținut contracte și ajutoare de stat în baza HG nr. 300/2024.