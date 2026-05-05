Mugur Isărescu este cel mai longeviv guvernator de bancă centrală din lume, aflându-se la conducerea Băncii Naționale a României (BNR) din anul 1990, la scurt timp după căderea regimului comunist. De-a lungul a peste trei decenii, el a rămas o prezență constantă în politica monetară a României, cu o singură întrerupere, în perioada anilor 1999–2000, când a ocupat funcția de prim-ministru.

Mugur Isărescu și soția sa, Elena, formează un cuplu discret, dar sudat de mai bine de 45 de ani. Cei doi s-au căsătorit în anul 1975 și au construit împreună o viață stabilă, departe de atenția publică intensă care îl însoțește pe el. În timp ce el a rămas în centrul vieții economice și politice, Elena a ales o existență rezervată, concentrată pe familie.

Împreună au doi copii, Costin și Lăcrămioara, care și-au urmat propriile drumuri profesionale. Costin Isărescu administrează afacerea de familie din domeniul vinurilor, continuând o tradiție cunoscută în acest sector, în timp ce Lăcrămioara Isărescu activează în mediul corporatist, fiind implicată în coordonarea unui program IBM pentru Europa de Sud-Est.

În ceea ce o privește pe Elena Isărescu, aceasta are venituri modeste raportat la statutul soțului său, încasând o pensie minimă, de puțin peste 1.200 de lei, la care adaugă câștiguri din activități agricole. Cu toate acestea, familia deține un patrimoniu semnificativ, incluzând terenuri și locuințe în zone precum Gruiu, Drăgășani și București, precum și alte bunuri de valoare, cum ar fi o mașină, o barcă cu motor, bijuterii și diverse colecții.

Relația lor este una foarte veche și discretă, bazată pe stabilitate și respect. Între cei doi există un obicei simplu, dar important: dimineața, el ar pregăti personal cafeaua pentru soția sa și i-ar duce-o la pat.

Într-o declarație pentru „Adevărul”, el a povestit că s-au cunoscut de la grădiniță, trăind în același oraș. S-au reîntâlnit în liceu și de atunci au rămas împreună. Și-au unit destinele în fața Domnului la frumoasa vârstă de 26 de ani.

„M-am căsătorit la 26 de ani. Ne-am cunoscut la grădiniţă, trăind în acelaşi oraş. Ne-am despărţit apoi, ne-am regăsit la liceu şi de atunci am rămas împreună”, a declarat el într-un interviu acordat ziarului „Adevărul” în anul 1993.

Mugur Isărescu, care este și academician, s-a născut pe 1 august 1949. A urmat studii economice la Academia de Studii Economice din București, la Facultatea de Comerț, specializarea Comerț Exterior, în perioada 1967–1971. Mai târziu, în 1989, a obținut titlul de doctor în științe economice la aceeași universitate.

Cariera sa profesională a început în domeniul cercetării economice. Din 1971 până în 1990 a lucrat ca cercetător științific la Institutul de Economie Mondială, ajungând treptat la grade superioare de cercetare. În anul 1990 a fost și cercetător principal de gradul I. În paralel, în perioada martie–septembrie 1990, a ocupat funcția de secretar cu probleme economice și monetare la Ambasada României din Washington.

Din septembrie 1990 până în prezent, Mugur Isărescu este Guvernatorul Băncii Naționale a României și președinte al Consiliului de administrație al instituției. A fost numit inițial de Guvern în 1990, apoi mandatul său a fost confirmat de Parlament în 1991 și reînnoit de mai multe ori, în anii 1998, 2004, 2009, 2014 și 2019.

Între decembrie 1999 și decembrie 2000, a ocupat și funcția de prim-ministru al României. Începând din 1997, a fost director al Institutului de Economie Mondială, activitate pe care a suspendat-o pe durata mandatului de guvernator al BNR, potrivit CV-ului său.

Poziţii deţinute în organisme internaţionale:

Membru în Consiliul General al Sistemului European al Băncilor Centrale;

Membru cu drept de vot din partea României în Consiliul European de Risc Sistemic;

Guvernator pentru România în Consiliul Guvernatorilor al Fondului Monetar Internaţional;

Viceguvernator pentru România în cadrul Consiliului Guvernatorilor al Băncii Mondiale;

Viceguvernator pentru România în cadrul Consiliului Guvernatorilor al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;

Reprezentant al României în cadrul Băncii Reglementelor Internaţionale şi în Comitetul Guvernatorilor Băncilor Centrale de la Basel;

Preşedinte al Clubului Guvernatorilor băncilor centrale din Zona Mării Negre, Balcani şi Asia Centrală (2003-2004);

Vicepreşedinte al Clubului Guvernatorilor băncilor centrale din Zona Mării Negre, Balcani şi Asia Centrală (1998-2002);

Titluri ştiinţifice şi didactice:

Preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie a Academiei Române;

Membru titular al Academiei Române (2006); membru corespondent (2001);

Membru corespondent al Academiei Regale a Doctorilor din Spania (2009);

Membru corespondent al Academiei Regale de Ştiinţe Economice şi Financiare din Barcelona (2008);

Doctor Honoris Causa al Universității Petrol-Gaze din Ploiești (2019);

Doctor Honoris Causa al Universității Ovidius din Constanța (2019);

Doctor Honoris Causa al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanța (2014);

Doctor Honoris Causa al Universităţii din Bucureşti (2014);

Doctor Honoris Causa al Universităţii Politehnice Bucureşti (2013);

Doctor Honoris Causa al Universităţii Lucian Blaga din Sibiu (2013);

Doctor Honoris Causa al Universităţii Andrei Şaguna din Constanţa (2012);

Doctor Honoris Causa al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (2011);

Doctor Honoris Causa al Universităţii Româno-Americane (2011);

Doctor Honoris Causa al Universităţii „Transilvania” din Braşov (2011);

Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea (2011);

Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din Chişinău (2010);

Doctor Honoris Causa al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (2009);

Doctor Honoris Causa al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (2009);

Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest din Timişoara (2007);

Doctor Honoris Causa al Universităţii din Bacău (2007);

Doctor Honoris Causa al Universităţii din Piteşti (2006);

Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova (2003);

Doctor Honoris Causa al Universităţii de Nord din Baia Mare (2000);

Profesor universitar, Academia de Studii Economice Bucureşti; Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori (1996 – prezent);

Doctor în ştiinţe economice – cu teza „Tendinţe în politica guvernamentală a cursurilor de schimb pe plan internaţional şi incidenţa lor asupra relaţiilor economice externe ale României”, coordonator ştiinţific prof. dr. Costin Kiriţescu, susţinută la Academia de Studii Economice Bucureşti (1989).

Activităţi politice, administrative, civice, ştiinţifice şi culturale:

Preşedinte al Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudențială (din martie 2017);

Preşedinte al Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară (2007-martie 2017);

Vicepreședinte al Comisiei naţionale pentru trecerea la moneda euro;

Vicepreşedinte al Comitetului interministerial pentru trecerea la euro;

(2006); Membru al Clubului de la Roma şi preşedinte al Asociaţiei Române a Clubului de la Roma;

Membru al Comisiei Trilaterale;

Membru fondator al Societăţii Economice Române (SOREC);

Vicepreşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România – AGER;

Membru al Societăţii Numismatice Române;

Vicepreşedinte al Asociaţiei pentru Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (ADIRI).