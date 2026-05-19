În contextul discuțiilor privind desemnarea unui premier tehnocrat, Mugur Isărescu a explicat că experiența sa de la conducerea Guvernului l-a convins că un astfel de mandat este extrem de dificil fără sprijin politic solid și fără o relație construită în timp cu actorii instituționali și politici.

„Nu cred că premierul tehnocrat este o soluție. Eu am fost premier tehnocrat, dar atunci a fost o altă situație. Nu cred că poți fi ascultat ca premier tehnocrat”, a spus Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR a precizat că experiența sa din perioada în care a condus Guvernul României nu poate fi comparată integral cu actualul context politic, deoarece înainte de a deveni premier participa deja la ședințele Executivului și negociase acorduri importante alături de liderii politici ai vremii.

Mugur Isărescu a subliniat că un premier venit din afara sistemului politic are nevoie de timp pentru a câștiga încrederea partidelor și a administrației, în condițiile în care lipsa autorității și a relațiilor instituționale poate bloca procesul decizional.

„Venit din exterior să intre în probleme rapid, nu e ușor. Trebuie să ai credibilitate, să îi cunoști, să te cunoască, pentru că altfel vorbești în gol”, a subliniat Isărescu.

Pe lângă comentariile privind formula unui executiv tehnocrat, Mugur Isărescu a transmis și un avertisment legat de efectele economice ale instabilității politice prelungite.

Guvernatorul BNR a atras atenția că piețele financiare reacționează rapid la incertitudinea politică și că România are nevoie de o soluție guvernamentală stabilă într-un termen cât mai scurt.

„Ce-mi iese din gură se poate întâmpla pe piață, dar nu va fi bine dacă formarea noului guvern se va prelungi foarte mult”, a declarat Mugur Isărescu.

Șeful BNR a descris și presiunile politice uriașe pe care le implică funcția de premier, explicând că experiența de la Palatul Victoria a fost considerabil mai dificilă decât activitatea sa de guvernator al BNR.

„Spre sfârșitul mandatului meu, fiind an electoral, vorbeam și eu acolo singur. Mai rămăsesem eu cu dl președinte Emil Constantinescu, toate celelalte partide erau… Și număram ca un deținut câte zile mai am până când plec de la Palatul Victoria”, a afirmat Isărescu.

Guvernatorul BNR a explicat că funcția de premier presupune presiuni politice constante și o atenție permanentă la jocurile de culise din interiorul puterii.

„Ca premier trebuie să ai ochi nu numai în față, ci și în stânga, în dreapta și mai ales în spate să vezi cine te înjunghie sau cel puțin să te ferești. Mult mai greu să fii premier, un job extrem de solicitant”, a declarat Mugur Isărescu.

Declarațiile lui Mugur Isărescu vin după consultările oficiale organizate luni de președintele Nicușor Dan cu partidele parlamentare, în încercarea de a găsi o soluție pentru formarea unui nou Executiv.

În cadrul discuțiilor politice a fost analizată și varianta desemnării unui premier tehnocrat. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, numele aflat în atenția Administrației Prezidențiale este cel al Delia Velculescu, actual director adjunct al FMI.

Până în prezent, partidele parlamentare au respins public scenariul unui guvern tehnocrat, argumentând că România are nevoie de un premier politic susținut de o majoritate stabilă în Parlament.

Mugur Isărescu a ocupat funcția de prim-ministru al României între decembrie 1999 și noiembrie 2000. După încheierea mandatului și pierderea alegerilor de către coaliția aflată atunci la guvernare, acesta a revenit la conducerea Băncii Naționale a României.

