Prima etapă este cea de înscriere și se desfășoară în perioada 18 – 22 mai. Aceasta îi vizează pe copiii care sunt deja înscriși la creșă sau grădiniță, iar părinții trebuie să își exprime opțiunea privind continuarea frecventării unității și în anul școlar următor.

După această etapă, pe 25 mai începe procesul de înscriere pentru copiii care nu sunt deja în sistem.

Ministerul Educației precizează că locurile disponibile pentru noile înscrieri sunt cele rămase libere după reînscrieri.

În grupele de creșă pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, iar în grupele de grădiniță pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 și 6 ani, în limita locurilor disponibile.

Părinții pot trece în cererea-tip trei opțiuni, în ordinea preferințelor, iar dosarul se depune la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune.

Ministerul subliniază că înscrierea nu se face pe principiul „primul venit, primul servit”, iar ordinea depunerii cererii sau numărul de înregistrare nu reprezintă un criteriu de admitere.

Pentru înscrierea copilului la creșă sau grădiniță, părinții trebuie să pregătească un dosar cu mai multe documente obligatorii.

Acesta trebuie să includă cererea-tip de înscriere pusă la dispoziție de unitatea de învățământ, copia certificatului de naștere al copilului, precum și copiile actelor de identitate ale părinților sau ale reprezentanților legali.

De asemenea, sunt necesare adeverințe de angajat pentru fiecare părinte sau alte documente care dovedesc veniturile, dar și o adeverință medicală eliberată de medicul de familie, care confirmă starea de sănătate a copilului.

În anumite situații, pot fi solicitate și alte documente justificative care țin de criteriile generale sau specifice de înscriere.

Dosarul poate fi depus online, prin platformele puse la dispoziție de primării sau de instituțiile responsabile, ori fizic, direct la sediul creșei sau grădiniței.

În București, de exemplu, părinții pot folosi platformele specifice DGASPC.

Etapa I a înscrierilor este programată între 25 mai și 18 iunie.

În perioada 25 – 29 mai are loc colectarea cererilor, iar între 2 și 8 iunie se procesează cererile pentru prima opțiune.

Între 9 și 12 iunie se analizează a doua opțiune, iar între 15 și 17 iunie se procesează cererile pentru a treia opțiune.

Pe 18 iunie vor fi afișate rezultatele și lista locurilor rămase libere după această primă etapă.

Etapa a II-a se desfășoară între 22 iunie și 9 iulie și este destinată ocupării locurilor rămase libere după prima rundă.

Colectarea noilor cereri are loc între 22 și 26 iunie, iar procesarea acestora se face în trei faze, în funcție de opțiunile exprimate, până pe 8 iulie.

Rezultatele finale ale acestei etape și locurile rămase disponibile vor fi afișate pe 9 iulie.

Ultima etapă este cea de ajustări și are loc între 17 și 27 august.

În această perioadă sunt repartizați copiii care nu au prins loc în primele două etape, cu prioritate cei de 4 și 5 ani, dar și copiii care nu au fost admiși în clasa pregătitoare sau cei de peste 2 ani pentru care părinții solicită înscrierea în grupa mică de grădiniță.

Rezultatele finale și locurile rămase libere după etapa de ajustări vor fi afișate pe 28 august.