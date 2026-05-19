Guvernatorul BNR a explicat că revizuirea prognozei este determinată de deteriorarea perspectivelor economice la nivel european și internațional, în contextul tensiunilor geopolitice și al menținerii inflației ridicate în marile economii.

„La prognoză avem două lucruri pe care trebuie să vi le spunem. La nivelul Uniunii Europene avem o creștere semnificativ mai mică în 2027. Comisarul pentru Economie spunea că vor fi din nou revizuiri în sensul scăderii prognozei de creștere economică pentru acest an. Iar în ceea ce privește inflația, aceasta este mai mare. Probabil nu va mai fi 2,7%, poate că va fi 3% sau peste 3%. De fapt, și în America a apărut acum două zile cifra de inflație de 3,8%, iar în Marea Britanie, 3%. Deci impactul inflației Ormuz este destul de mare”, a declarat acesta.

Șeful Băncii Naționale a României (BNR) a precizat că prognoza actualizată a fost analizată în mai multe ședințe ale Comitetului de Politică Monetară, instituția constatând totodată o intensificare a presiunilor inflaționiste.

„Aceasta este prognoza noastră refăcută și discutată în mai multe ședințe ale Comitetului de Politică Monetară. Avem ușoare presiuni inflaționiste, care au fost amplificate. Am avut chiar o reținere să apară în comunicatul nostru de acum câteva zile, dar spunem adevărul. S-a amplificat ideea că Banca Națională prognozează creșterea inflației, când, de fapt, fraza următoare era clară: inflația scade la jumătate, de la aproape 11% la aproximativ 5%”, a afirmat guvernatorul.

Potrivit guvernatorului Băncii Naționale a României (BNR), inflația ar putea înregistra o ușoară creștere în lunile următoare, urmând ca ulterior să intre pe un trend descendent în a doua parte a anului.

El a explicat că avansul estimat pentru lunile mai și iunie, de 0,1–0,3 puncte procentuale, a fost amplificat la nivelul percepției publice, însă evoluția rămâne una graduală. Inflația ar putea urca până în jurul valorii de 11% în iulie, după care ar urma să scadă, ajungând la aproximativ 6% în lunile iulie–septembrie și la circa 5% spre finalul anului.

Oficialul a mai arătat că, în acest context, România ar putea pierde în perioada următoare poziția de țară cu cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană.

„Este posibil ca și în Europa inflația să crească, nu neapărat la 5,5%. În sfârșit, s-ar putea să nu mai fim în toamnă campioni la inflație. Ne dorim acest lucru, dar nu depinde numai de noi”, a concluzionat guvernatorul BNR.

Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR) a declarat că evoluția cursului leu-euro este stabilită de piață, precizând că nivelul actual pare unul de echilibru, potrivit analizelor realizate de banca centrală.

„După ce am zis să îl lăsăm mai mult flexibil, piaţa o să ne spună dacă e în sus sau în jos. După calculele noastre, se pare că e unde trebuie. Dar sunt calcule. Piaţa ştiţi ce înseamnă: sute, mii de operatori, cumpărători, vânzători”, a declarat acesta, întrebat dacă euro ar putea ajunge la 5,2 lei.

Întrebat dacă populația ar trebui să se obișnuiască cu actualul curs valutar, guvernatorul BNR a evitat să ofere o prognoză fermă, subliniind că este vorba despre un curs determinat de piață, care ar putea fi considerat unul normal, fără a impune ideea unei „obligativități” de adaptare la un anumit nivel.

Acesta a insistat că menținerea stabilității economice depinde în mod direct de continuarea corecțiilor fiscale, inclusiv pentru asigurarea echilibrului cursului de schimb, pe care l-a descris ca fiind posibil să se mențină în zona actuală.

Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a comentat avertismentele formulate de economiști privind posibilitatea unei stagnări economice, în condițiile menținerii unei inflații ridicate.

„Nu am ales întâmplător să îl citez pe comisarul european pentru Economie, care vorbeşte despre pericolul stagflaţiei în Europa, nu România. Deci Europa vorbeşte despre pericolul stagflaţiei, scădere sau stagnare a creşterii economice şi inflaţie mai mare. Şi pericolul există şi la noi, într-adevăr”, a transmis acesta.

Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR) a arătat că investițiile, în special cele provenite din surse externe și din granturi, reprezintă principalul motor care poate susține creșterea economică fără a amplifica dezechilibrele externe. El a explicat că astfel de investiții nu generează deficite în contul curent și nici datorii externe, în cazul granturilor, contribuind astfel la o dezvoltare economică mai echilibrată.