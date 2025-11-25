Generalul Christopher Donahue a vizitat baza Mihail Kogălniceanu împreună cu ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, într-un context marcat de intensificarea riscurilor generate de atacurile rusești în apropierea graniței cu Ucraina.

În cursul dimineții, vizita oficială a fost modificată după ce a fost confirmat incidentul în care o dronă rusească s-a prăbușit în județul Vaslui, eveniment care a readus în discuție necesitatea accelerării programelor de apărare aeriană.

Oficialul american a prezentat stadiul implementării noului sistem antidronă pe care NATO îl pregătește pentru România, subliniind rolul strategic al țării în contextul actual al războiului din Ucraina.

Acesta a precizat că obiectivul este crearea unei capabilități eficiente care să permită detectarea și neutralizarea dronelor care se apropie de teritoriul românesc, în special în zonele vulnerabile din estul țării.

Conform declarațiilor sale, testele necesare au fost deja efectuate, iar sistemul se află în etapa finală de operaționalizare. El a explicat că militarii români și cei din statele aliate au parcurs instruirea necesară, astfel încât integrarea tehnică să se desfășoare fără întârzieri.

În cadrul mesajului transmis la fața locului, generalul Donahue a afirmat:

„România este extrem de importantă pentru noi din toate motivele pe care ministrul tocmai le-a subliniat. Am început deja dezvoltarea capabilității de a face exact ceea ce știm că trebuie să facem, ca alianță, Statele Unite fiind unul dintre cei 32 de membri: să ne asigurăm că aceste drone nu încalcă spațiul nostru aerian. Am testat această capabilitate, care se află în etapele finale de implementare. Soldații români și alți soldați ai Alianței au fost instruiți cu privire la această capabilitate și cred că o veți vedea în curând în Deltă”.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat în timpul vizitei că prezența generalului Donahue la baza Mihail Kogălniceanu avea, inițial, un caracter simbolic, fiind organizată pentru marcarea Zilei Recunoștinței alături de militarii americani dislocați în România. Potrivit ministrului, evenimentul ar fi trebuit să fie unul festiv, dar a fost schimbat de situația de securitate apărută pe parcursul dimineții.

Acesta a menționat că noile informații privind prăbușirea unei drone rusești pe teritoriul național au determinat o reevaluare rapidă a agendei, fiind necesare discuții suplimentare referitoare la intensificarea măsurilor de protecție.

În acest context, Moșteanu a precizat:

„Generalul Donahue a venit să fie alături de soldații americani de la baza Mihail Kogălniceanu pentru a sărbători Ziua Recunoștinței. Ne-au invitat și pe noi și trebuia să fie o zi de sărbătoare. Nu este o zi de sărbătoare: avem o nouă incursiune a unei drone rusești, o nouă provocare a Rusiei la adresa României”.

Ministrul a evidențiat faptul că aceste incidente repetate întăresc nevoia de a finaliza cât mai rapid proiectele de apărare aeriană convenite împreună cu NATO.

Locuitorii din Tulcea, Galați, Vrancea și Bacău au primit marți dimineață mesaje Ro-Alert privind riscul căderii unor „obiecte din spațiul aerian”, după ce radarele MApN au identificat două penetrări ale unor ținte aeriene în spațiul național. Notificările au determinat activarea procedurilor standard de avertizare, iar autoritățile locale au cerut populației să respecte indicațiile transmise.

În urma detectării celor două ținte, aeronave Eurofighter și F-16 au fost ridicate de la sol cu misiunea de interceptare. Piloții au primit autorizare să doboare o țintă care a pătruns până în județul Vrancea, măsură ce indică un nivel ridicat de reacție din partea sistemelor de apărare românești și aliate.

Dispozitivul aerian activat în cursul dimineții a avut rolul de a contracara eventuale riscuri directe la adresa populației, dar și de a confirma direcția și tipul obiectelor detectate. Evenimentul se înscrie într-o serie de incidente similare semnalate în 2023 și 2024, când drone rusești sau fragmente ale acestora au fost identificate în mai multe zone din estul României.