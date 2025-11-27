Premierul Ilie Bolojan a explicat că numirile în Guvern sunt propuneri ale partidelor politice, iar Ionuț Moșteanu a fost desemnat de un partid. Bolojan a subliniat că nu a analizat CV-urile sau diplomele miniștrilor, ci s-a concentrat pe colaborarea directă cu aceștia, menționând că a avut o relație bună de lucru cu Moșteanu în această perioadă.

Înțelegând că ministrul se află în Bosnia, la militari, premierul a spus că ia act de situația respectivă și a reafirmat importanța stabilității în domeniul Apărării, în contextul negocierilor pentru programul Safe, încurajându-l pe ministru cu un mesaj de susținere.

„Sunt propuneri ale partidelor politice și dnul. Moșteanu este propunerea unui partid politic. Am încercat să nu lucrez cu CV-uri, cu diplome, să nu văd ce au absolvit miniștrii, ci să lucrez cu miniștrii. Eu am avut o colaborare bună cu dânsul în această perioadă. Mi-a dat un mesaj înțeleg că este în Bosnia, la militari. Eu iau act de situația în care suntem. Sunt adeptul stabilității pe poziție. În domeniul Apărării suntem în plină negociere a programului Safe. I-am spus: „Capul sus””, a declarat Ilie Bolojan.

Ionuț Moșteanu a menționat în CV că a absolvit universitatea privată Athenaeum, dar diploma sa a fost ulterior eliminată din biografiile oficiale. Universitatea a emis un răspuns oficial, precizând că Moșteanu nu a fost niciodată student al instituției. Astăzi, Moșteanu a publicat o diplomă de inginer obținută în septembrie 2015 la Facultatea Bioterra, însă a apărut o neconcordanță privind durata studiilor: diploma indică un program de licență de 5 ani, în timp ce CV-ul ministrului menționează doar 3 ani.

Premierul a explicat că menține o comunicare constantă cu liderii coaliției și că există o diferență între discuțiile interne și declarațiile publice. Atât cu Sorin Grindeanu, cât și cu ceilalți președinți de partide, el discută aspecte legate de guvernare și încearcă să aibă o colaborare cât mai bună cu toți partenerii politici.

Bolojan a explicat că există două tipuri de abordări în comunicarea politică: discuțiile private, raționale și corecte, care au loc în cadrul ședințelor de guvern, și comunicarea publică, unde apar poziționări diferite față de ceea ce se discută efectiv la masă. El a menționat că ministrul Nazare a prezentat tuturor celor implicați detalii despre sumele colectate la sfârșitul lunii octombrie și despre plata restanțelor, dar în spațiul public au apărut informații distorsionate.