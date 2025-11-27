Ilie Bolojan nu-l demite pe Ionuț Moșteanu după scandalul diplomelor
Premierul Ilie Bolojan a explicat că numirile în Guvern sunt propuneri ale partidelor politice, iar Ionuț Moșteanu a fost desemnat de un partid. Bolojan a subliniat că nu a analizat CV-urile sau diplomele miniștrilor, ci s-a concentrat pe colaborarea directă cu aceștia, menționând că a avut o relație bună de lucru cu Moșteanu în această perioadă.
Înțelegând că ministrul se află în Bosnia, la militari, premierul a spus că ia act de situația respectivă și a reafirmat importanța stabilității în domeniul Apărării, în contextul negocierilor pentru programul Safe, încurajându-l pe ministru cu un mesaj de susținere.
„Sunt propuneri ale partidelor politice și dnul. Moșteanu este propunerea unui partid politic. Am încercat să nu lucrez cu CV-uri, cu diplome, să nu văd ce au absolvit miniștrii, ci să lucrez cu miniștrii. Eu am avut o colaborare bună cu dânsul în această perioadă.
Mi-a dat un mesaj înțeleg că este în Bosnia, la militari. Eu iau act de situația în care suntem. Sunt adeptul stabilității pe poziție. În domeniul Apărării suntem în plină negociere a programului Safe.
I-am spus: „Capul sus””, a declarat Ilie Bolojan.
Ionuț Moșteanu a menționat în CV că a absolvit universitatea privată Athenaeum, dar diploma sa a fost ulterior eliminată din biografiile oficiale. Universitatea a emis un răspuns oficial, precizând că Moșteanu nu a fost niciodată student al instituției. Astăzi, Moșteanu a publicat o diplomă de inginer obținută în septembrie 2015 la Facultatea Bioterra, însă a apărut o neconcordanță privind durata studiilor: diploma indică un program de licență de 5 ani, în timp ce CV-ul ministrului menționează doar 3 ani.
Premierul Ilie Bolojan: Discuțiile interne cu liderii coaliției diferă de declarațiile publice
Premierul a explicat că menține o comunicare constantă cu liderii coaliției și că există o diferență între discuțiile interne și declarațiile publice. Atât cu Sorin Grindeanu, cât și cu ceilalți președinți de partide, el discută aspecte legate de guvernare și încearcă să aibă o colaborare cât mai bună cu toți partenerii politici.
Bolojan a explicat că există două tipuri de abordări în comunicarea politică: discuțiile private, raționale și corecte, care au loc în cadrul ședințelor de guvern, și comunicarea publică, unde apar poziționări diferite față de ceea ce se discută efectiv la masă. El a menționat că ministrul Nazare a prezentat tuturor celor implicați detalii despre sumele colectate la sfârșitul lunii octombrie și despre plata restanțelor, dar în spațiul public au apărut informații distorsionate.
„Țin un dialog, dar aici sunt două tipuri de abordări: cele în spații private, în care lucrurile se desfășoară rațional, corect – cele din ședințele de guvern. Al doilea plan e cel de comunicare, în care apar poziționări diferite față de cele care se discută la masă”, a explicat el.
„Nazare a discutat cu toți cei implicați, a oferit detalii despre sumele colectate la finalul lunii octombrie, despre plata restanțelor – în aceste întâlniri au fost prezentate aceste probleme. Dar în spațiul public apar pseudo-informații care sunt total distorsionate”, a adăugat premierul.
