Sorin Grindeanu anunță că PSD nu va accepta introducerea niciunei taxe pe sere și solarii, criticând dur includerea acestei prevederi într-o inițiativă legislativă discutată în prezent. Într-un mesaj publicat pe Facebook, liderul PSD respinge categoric „astfel de abordări fiscale” care, în opinia sa, transformă eforturile de echilibrare bugetară „într-o hăituială a românilor și într-o goană de a pune taxe pe tot ce mișcă în țara asta”.

Potrivit lui Grindeanu, măsura nu a fost discutată la nivelul Coaliției și contravine direcției politice stabilite de partidele de guvernare. El subliniază că „nu a fost nicio discuție în Coaliție cu privire la impozitarea serelor și solariilor”, iar includerea prevederii în documente oficiale este, în opinia sa, nejustificată.

Liderul social-democrat acuză că prevederea ar fi fost „strecurată pe furiș în lege” și că astfel de practici sunt „în afara deciziei politice agreate de partidele care susțin Guvernul”.

În mesajul său, Grindeanu susține că anumite ministere introduc în actele normative prevederi care nu au fost aprobate politic, încălcând mandatul dat de Coaliție. El afirmă că este „inacceptabil pentru PSD ca ministerele care trebuie să transpună în lege deciziile Coaliției să adauge, de la ele putere, astfel de aberații”.

Potrivit acestuia, măsuri de acest tip creează tensiune în societate și afectează direct cetățenii, fără să aducă beneficii reale bugetului de stat. Grindeanu insistă că „astfel de abordări trebuie să înceteze”.

Pentru a corecta situația, președintele PSD anunță că va solicita partenerilor de guvernare o intervenție rapidă în forul legislativ. El precizează că va cere „o intervenție legislativă de urgență” pentru restabilirea formei anterioare a legii.

Demersul are ca obiectiv reconfirmarea scutirii de la impozitare pentru „serele, solariile și alte asemenea anexe gospodărești”, categorie care, în opinia sa, nu trebuie să fie împovărată cu taxe suplimentare. Grindeanu reiterează că PSD susține protecția fiscală a micilor producători și a gospodăriilor.

Prevederea care a generat controverse a apărut în spațiul public odată cu adoptarea unui nou pachet fiscal ce modifică regimul unor construcții agricole până acum neimpozabile. Potrivit formelor discutate, de la 1 ianuarie 2026, serele și solariile ar urma să fie impozitate, dar cu o reducere de 50% față de nivelul aplicat clădirilor obișnuite. Măsura este prezentată drept o încercare de uniformizare a tratamentului fiscal la nivel local.

Agricultorii atrag însă atenția că introducerea unui astfel de impozit va crește costurile de producție și ar putea duce la scumpirea legumelor și fructelor. Producători din mai multe zone ale țării avertizează că impozitarea suplimentară i-ar putea determina să reducă suprafețele cultivate în spații protejate sau chiar să renunțe la solarii, într-un context în care alte majorări de taxe locale sunt deja anunțate pentru începutul anului 2026.