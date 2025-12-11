În fiecare an, în perioada Sărbătorilor, românii se confruntă cu tentația de a cheltui mai mult decât de obicei. Cadouri, alimente festive, produse de sezon și promoții atractive îi fac să apeleze tot mai des la cardurile de credit, considerate o soluție rapidă și comodă pentru achiziții. Statisticile arată că tranzacțiile cu cardul cresc cu 30-40% în luna decembrie, comparativ cu restul anului.

Mulți utilizatori recunosc că folosesc cardul pentru aproape toate cumpărăturile, de la produse alimentare și cosmetice până la haine sau electrocasnice.

„La toate cumpărăturile, cumpăr exclusiv cu cardul. De la cadouri, la alimente, toate cumpărăturile pe care le facem în casă”, spune o doamnă.

Magazinele și platformele online se adaptează la acest comportament, oferind opțiuni de plată în rate și colecții speciale de Sărbători la prețuri avantajoase.

Bianca Popa, reprezentant marketing și PR al unui retailer, explică:

„Se reflectă în creșterea vânzărilor și a traficului în magazine, dar și online, pentru a veni în sprijinul clienților avem opțiunea de plată în rate. Pentru Sărbători avem pregătită o colecție specială de Crăciun cu seturi ediție limitată la prețuri speciale.”

Totuși, experții financiari avertizează că acest obicei poate fi periculos dacă nu este gestionat cu responsabilitate.

Claudiu Trandafir, expert financiar, a explicat că oamenii tind să consume excesiv folosind cardurile de credit, iar perioada Sărbătorilor creează adesea o „capcană emoțională”, determinându-i să cheltuie mai mult decât ar putea sau decât consumă de obicei.

El a precizat că, înainte de a lua o decizie de cumpărare, se gândește timp de 24 de ore și calculează rata aferentă cardului astfel încât să nu depășească 5% din venitul său, considerând că, respectând acest prag de îndatorare, se poate bucura de sărbători fără griji financiare.

„Oamenii consumă și consumă de pe aceste plastice, de cele mai multe ori perioada Sărbătorilor ne duce într-o mică capcană, cea emoțională, avem tendința să cumpărăm mai mult decât consumăm sau decât am putea noi să consumăm. Mă gândesc 24 de ore înainte să iau decizia. Să calculez rata pe care mi-o va da acel plastic la un maxim de 5% din venitul meu, ăla să fie gradul meu de îndatorare și atunci pot să mă declar fericit că voi avea niște sărbători frumoase”, Claudiu Trandafir, expert financiar.

Avocații specializați în drept bancar atrag atenția asupra riscurilor legate de dobânzi și neplata la termen.

Camelia Grădinaru, avocat specializat în drept bancar, a atras atenția că utilizatorii de carduri de credit pot ajunge înscriși în biroul de rate ca rău-platnici dacă nu știu să folosească corect acest produs de creditare. Ea a recomandat să se verifice raportul de activitate și să se achite suma datorată până la scadență, pentru a evita plata dobânzilor.

„Putem ajunge să fim înscriși în biroul de rate ca rău platnic pentru că nu am știut cum să utilizăm acest produs de creditare. Să verificăm raportul de activitate, să achităm suma datorată până la scadență ca să nu plătim dobândă”, Camelia Grădinaru, avocat specializat în drept bancar.

În România, există aproximativ 3 milioane de carduri de credit active, ceea ce arată cât de răspândit este acest instrument financiar. Înainte de a ceda tentațiilor sărbătorilor, cumpărătorii trebuie să cântărească avantajele și riscurile, pentru a se bucura de sărbători fără griji financiare.