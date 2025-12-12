Comisia Europeană a confirmat vineri că Bulgaria va adopta moneda euro la începutul anului 2026, indiferent de situația politică internă, scrie presa din Bulgaria. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, într-o conferință de presă, și vine la câteva ore după ce Parlamentul Bulgariei a acceptat demisia Guvernului condus de premierul Rossen Zhelyazkov.

În ultimele săptămâni, țara a fost afectată de proteste antiguvernamentale ample, care au început ca reacție la planurile bugetare controversate, dar s-au extins rapid pentru a semnala nemulțumiri legate de corupție, lipsa justiției și performanța scăzută a mai multor sectoare publice. Contextul politic agitat a ridicat întrebări privind viitorul aderării Bulgariei la zona euro.

Un corespondent al postului național de radio bulgar (BNR) a întrebat oficialii Comisiei Europene dacă aderarea ar putea fi amânată din cauza demisiei Guvernului. În paralel, președintele bulgar Roumen Radev a declarat în repetate rânduri că țara nu este pregătită pentru adoptarea euro, iar partidul de opoziție pro-rus a propus amânarea procesului cu un an.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a subliniat că Bulgaria a îndeplinit toate criteriile esențiale pentru adoptarea monedei euro. Oficialul a explicat că, indiferent de instabilitatea politică, procesul de integrare în zona euro va continua conform calendarului stabilit.

„Indiferent de cum evoluează situația politică, deciziile necesare au fost luate și rămân într-adevăr în vigoare”, a precizat oficialul.

Potrivit sursei, toate demersurile administrative și legislative necesare pentru aderarea la zona euro au fost finalizate, ceea ce permite Bulgariei să se alăture blocului monetar european fără întârzieri.

Pe plan intern, Parlamentul Bulgariei a respins constant inițiativele de organizare a unui referendum privind aderarea la euro. Decizia legislativă a fost justificată pe baza motivelor constituționale și a faptului că majoritatea reprezentanților aleși de-a lungul timpului au susținut integrarea în zona euro.

Această abordare a reflectat o continuitate a politicilor economice și financiare, în ciuda schimbărilor frecvente în Guvern și a protestelor publice. Chiar dacă există divergențe politice și opinii contradictorii în spațiul public, sprijinul parlamentar pentru adoptarea euro rămâne constant.

Experții europeni au precizat că respingerea referendumului nu afectează procesul, deoarece decizia finală privind aderarea este bazată pe criteriile economice și legislative îndeplinite de Bulgaria, nu pe consultarea directă a populației.

Adoptarea monedei euro va integra Bulgaria în zona monetară comună europeană, oferind stabilitate financiară și predictibilitate pentru investiții și comerț. Tranziția va avea efecte directe asupra populației, inclusiv asupra prețurilor, salariilor și creditelor, dar va facilita, de asemenea, participarea Bulgariei la mecanismele financiare și monetare ale Uniunii Europene.

În plus, aderarea la euro consolidează poziția Bulgariei în relațiile economice regionale, reducând riscurile valutare și sporind atractivitatea țării pentru investitori internaționali. Decizia Comisiei Europene arată că procesul economic și legislativ poate continua chiar și în contextul unor schimbări politice semnificative, oferind un exemplu de continuitate a politicilor europene.