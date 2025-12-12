Anul viitor, preţurile carburanților s-ar putea majora din nou. Este vorba de o scumpire a benzinei de 5%-10% și de 7%-12% pentru motorină (în primele trei luni ale anului 2026), potrivit Asociației „Energia Inteligentă”.

„Discutăm de o analiză, care a plecat de la ceea ce au însemnat acele restricţii care au fost puse impuse celor două companii ruseşti Lukoil și Rosneft. Ele au o mare pondere, în special, în Europa Centrală şi de Est. Din păcate, din analiza noastră există o zonă foarte expusă, în care prezenţa rafinăriilor ruseşti este puternică. Discutăm de Bulgaria, de România, de Serbia… În celelalte state, prezenţa lor este mai mult pe zona de livrare, de aici şi impacul mai redus acolo”, a declarat președintele Asociației „Energia Inteligentă”, Dumitru Chisăliţă, la Antena 3 CNN.

De altfel, majorarea accizei la carburanți de la 1 ianuarie 2026 va duce la scumpiri de 30-40 de bani per litru de carburant. De aceea, Executivul a aprobat hotărârea de guvern privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinate operatorilor de transport rutier pentru a compensa creşterea accizei la motorina. Obiectivul acestei scheme de ajutor de stat este oprirea creşterii preţurilor în lanţ.

„Aprobarea acestei scheme reprezintă un demers de pragmatism economic: este preferabil să returnăm o parte din acciză transportatorilor români pentru a le susţine competitivitatea, decât să permitem pierderea definitivă a acestor venituri prin alimentări efectuate în afara ţării. Această măsură contribuie la protejarea capitalului autohton şi, în mod implicit, la menţinerea locurilor de muncă dintr-un sector cu importanţă strategică”, a declarat, joi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină a scăzut cu 0.7%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă, în prezent, cu 2.5 lei mai puțin. În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 3.5%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) este, acum, cu 14.0 lei mai ieftin, potrivit Peco Online.

În această perioadă, România se află pe locul al 13-lea în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină. În cazul motorinei, România se află pe locul al 16-lea în Uniunea Europeană. Comparativ cu celelalte țări membre ale Uniunii Europene, România se clasează pe locul 13 la benzina fără taxe, în timp ce motorina fără taxe comercializată la noi este pe locul al 13-lea în topul celor mai mici prețuri, conform sursei citate anterior.