PENNY mizează pe o strategie de dezvoltare pe termen mediu care combină extinderea rețelei de magazine cu investiții susținute în infrastructura logistică și eficiența operațională. Cu obiectivul de a depăși pragul de 450 de magazine până la finalul lui 2025 și de a ajunge la aproximativ 500 de unități în 2026, retailerul își consolidează prezența atât în orașe medii și localități mai mici, cât și în marile centre urbane. În interviul de mai jos, PENNY explică ritmul de expansiune, strategia de acoperire națională și modul în care își pregătește rețeaua pentru evoluția pieței de retail alimentar.

Răspuns: PENNY continuă extinderea accelerată a rețelei sale, cu obiectivul de a depăși pragul de 450 de magazine până la finalul anului 2025 și de a ajunge la aproximativ 500 de magazine la finalul lui 2026. Ritmul mediu de deschidere 40 de unități noi anual, în linie cu planul strategic de dezvoltare pe termen mediu.

Strategia de expansiune vizează o acoperire echilibrată între orașe medii și localități mai mici, acolo unde PENNY poate deveni principalul magazin de proximitate modernă. În același timp, continuăm consolidarea prezenței în marile centre urbane, în special prin remodelarea magazinelor existente conform noului concept arhitectural, orientat către eficiență energetică și experiență îmbunătățită la cumpărături.

Ținând cont de ritmul de creștere al rețelei, planificați deschiderea unui nou centru logistic?

Răspuns: Rețeaua PENNY este deservită în prezent de cinci centre logistice, amplasate strategic în Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău, Filiași, cărora li s-a alăturat recent depozitul de la Mihăilești, inaugurat recent.

În acest moment, aceste capacități logistice acoperă eficient nevoile rețelei naționale. Totuși, analizăm permanent scenarii de optimizare, inclusiv posibilitatea unei noi investiții logistice în funcție de evoluția extinderii din sudul și estul țării.

Pentru fiecare dintre cei șapte piloni ai rebrandingului PENNY Punct am înregistrat realizări concrete, atât în zona operațională, cât și în cea de comunicare și experiență a clientului.

În 2026, cea mai mare parte a investițiilor va continua să fie direcționată către expansiune și eficiență energetică, două zone care susțin pe termen lung dezvoltarea rețelei. Vom investi în deschiderea de noi magazine, dar și în tehnologii sustenabile – de la iluminat LED și instalații fotovoltaice, până la soluții moderne de refrigerare – pentru a avansa spre obiectivul nostru de tranziție completă la energie verde până în 2030.

În paralel, rămâne o prioritate și extinderea portofoliului de produse românești. Programul 3RO are planuri clare de dezvoltare, prin noi colaborări cu producători locali și prin creșterea ponderii ingredientelor românești în sortimentele existente.

De altfel, fiecare dintre cei șapte piloni ai strategiei noastre are un set de obiective pentru 2026 – de la modernizarea experienței în magazin, până la proiecte dedicate echipelor și comunităților. Strategia PENNY Punct continuă să fie cadrul prin care ne ghidăm investițiile și prioritățile pentru anul următor.