Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a derulat, în zilele de 8 şi 9 decembrie, o amplă serie de verificări în marile lanţuri de retail din Bucureşti. În urma celor 65 de controale efectuate, inspectorii au aplicat sancţiuni în valoare totală de aproximativ 3,2 milioane de lei, echivalentul a circa 640.000 de euro.

Pe lângă amenzile contravenţionale, autoritatea a dispus retragerea definitivă de la vânzare a peste 4 tone de produse care nu respectau normele în vigoare, cu o valoare cumulată de peste 75.000 de lei. Alte peste 3.000 de articole, estimate la circa 121.000 de lei, au fost oprite temporar până la remedierea neregulilor.

În magazinele controlate, echipele ANPC au identificat probleme variate, de la abateri de igienă până la practici comerciale înşelătoare:

comercializarea de produse alimentare cu termenul de consum expirat;

pachete de carne în care se observa lichid sangvinolent;

fructe şi legume cu semne clare de alterare;

neconcordanţe între ţara de origine trecută pe eticheta de raft şi cea înscrisă pe ambalajul de transport;

diferenţe între preţul afişat şi cel plătit efectiv la casă;

spaţii frigorifice murdare, cu acumulări de resturi alimentare;

zone de depozitare şi vânzare cu pardoseli neîngrijite, încărcate de impurităţi;

indicarea eronată a ingredientelor folosite în zona de produse preparate la faţa locului.

Inspectorii au consemnat şi alte nereguli care afectează informarea corectă şi siguranţa consumatorului:

amplasarea necorespunzătoare a lactatelor autentice lângă produse cu grăsimi vegetale, riscând să inducă în eroare cumpărătorii;

lipsa preţurilor sau a informaţiilor obligatorii;

etichete incomplete la produsele cosmetice, în special în ceea ce priveşte avertizările de utilizare;

comercializarea unor produse alimentare cu ambalaje deteriorate;

absenţa clarităţii privind perioadele de promoţie;

neafişarea taxei de timbru verde;

dispozitive electrice fără marcajele obligatorii;

ornamente luminoase puse în vânzare fără documente de conformitate.

Controalele ANPC scot încă o dată la iveală vulnerabilităţile din comerţul alimentar şi nevoia de respectare strictă a standardelor, atât pentru protecţia consumatorilor, cât şi pentru menţinerea unui comerţ corect şi responsabil.