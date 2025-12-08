Decizia vine în contextul noii legislații privind avansurile la achiziția de locuințe, cunoscută ca „Legea Nordis”, care impune obligații suplimentare dezvoltatorilor pentru a putea continua vânzările. Reprezentanții industriei avertizează că, fără modificări ale legii, prețurile locuințelor vor continua să crească.

Mesajul ANPC a fost transmis în cadrul unui eveniment organizat de Urbanis, unde conducerea instituției a subliniat trecerea la o abordare fermă în 2025, după ce controalele din ultimii ani au vizat aproape 500 de companii din sector. Cele mai frecvente probleme identificate au fost legate de nerespectarea suprafețelor minime utile ale locuințelor, stabilite la 37 mp pentru garsoniere, 52 mp pentru apartamentele cu două camere și 66 mp pentru cele cu trei camere.

Proiectul „Legii Nordis” a fost depus în Parlament în octombrie 2024 și a fost promulgat de Nicușor Dan după mai bine de un an. Legea limitează avansul solicitat cumpărătorilor și introduce obligativitatea intabulării contractelor de vânzare-cumpărare.

„De la 1 ianuarie sau după promulgarea legii vor începe controalele, care nu înseamnă în primul rând sancțiuni, ci o verificare. Nu orice control trebuie să se închidă cu o sancțiune”, a declarat președintelele ANPC Ionel Obretin, conform Profit.

Începând cu 1 ianuarie 2026, ANPC va efectua controale pentru verificarea respectări noilor reguli. Deși nu toate controalele vor conduce la sancțiuni, instituția va aplica amenzi dezvoltatorilor care nu se conformează. În ultimii trei ani, ANPC a emis avertismente și sancțiuni reduse, dar a treia abatere nu va mai fi tolerată.

Dezvoltatorii trebuie să renunțe la clauzele abuzive, să informeze corect clienții despre garanțiile de bună execuție și să afișeze clar prețurile finale, inclusiv TVA. Printre neregulile frecvente se numără publicitatea înșelătoare, cum ar fi afișarea arbitrară a timpului până la metrou sau randări în care mobilierul este redimensionat pentru a crea impresia unor spații mai mari. În ultimii ani, comisarii ANPC au aplicat amenzi de aproape un milion de lei și au retras de la vânzare peste 3.000 de unități locative care nu respectau suprafețele minime.

Noile prevederi ale legii afectează și notarii publici, care vor fi obligați să noteze autorizațiile de construire în cartea funciară și să creeze poziții provizorii pentru fiecare unitate locativă. Antecontractele vor putea fi încheiate doar pe baza extraselor de carte funciară aferente acestor poziții individuale.

Dezvoltatorii se confruntă cu dificultăți generate de limitarea avansului la 15% pentru orice cumpărător. Această regulă afectează investitorii speculativi și de portofoliu, care obișnuiau să plătească avansuri mari în fazele incipiente ale proiectelor, contribuind astfel la finanțarea construcțiilor. Drept urmare, finanțarea proiectelor va deveni mai dificilă, cu costuri mai mari și dobânzi suplimentare, ceea ce va duce, în final, la creșterea prețurilor de vânzare și a chiriilor.

„Finanțarea proiectelor va deveni mult mai grea. Trebuie să apelăm mai mult la bănci, ceea ce înseamnă dobânzi și, în final, creșterea prețurilor de vânzare și a chiriilor”, a spus Tinu Sebeșanu, președintele FIDES.

Dezvoltatorii solicită actualizarea suprafețelor minime obligatorii, invocând creșterea prețurilor locuințelor cu până la 40%, care face ca achiziția unei locuințe noi să devină inaccesibilă pentru persoanele cu venituri medii. În lipsa unei modificări legislative, proiectele riscă să devină nefezabile, iar oferta de locuințe ar putea scădea și mai mult. ANPC respinge însă relaxarea standardelor, amintind că legea a fost întărită în 2017, iar dezvoltatorii au obligația de a respecta reglementările în vigoare, indiferent de context.