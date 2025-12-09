Analiza subliniază că stabilitatea regimului democratic, populația de 19 milioane de locuitori (dintre care opt milioane active pe piața muncii), poziția geografică strategică, apartenența la Schengen, Uniunea Europeană și NATO, dar și statutul de candidat la OCDE reprezintă puncte forte majore pentru investitori. La acestea se adaugă resursele naturale variate și un potențial economic încă insuficient valorificat.

Studiul evidențiază patru sectoare economice cu perspective semnificative de dezvoltare prin investiții străine: energia regenerabilă, logistica și producția nearshore, serviciile digitale avansate – precum cercetare și dezvoltare, inteligență artificială și securitate cibernetică – și industria de apărare. Aceste domenii sunt influențate atât de tranziția către energia verde, cât și de contextul geopolitic, care accentuează nevoia de relocare și securizare a lanțurilor de producție.

La nivel regional, analiza arată disparități clare între zonele țării. În 2024, nivelul de trai la nivel național a ajuns la 78% din media Uniunii Europene, însă dezvoltarea este distribuită inegal: București-Ilfov reprezintă cea mai avansată regiune, cu 190% din media UE, în timp ce Nord-Est rămâne la 47%. Pe baza potențialului de atragere a investițiilor străine, primele trei regiuni sunt Sud-Est, Nord-Est și Centru.

„România este o destinație atractivă pentru investiții, oferind oportunități multiple și competitive într-un context european și global dinamic și provocator. Însă potențialul este departe de a fi valorificat la nivel optim, convingere care a stat la baza inițiativei noastre ce pornește de la conturarea profilului investițional al României, cu oportunități și provocări, puncte forte și vulnerabilități, și este menită să îi crească vizibilitatea în ochii investitorilor străini. Din această analiză reiese că, în ciuda provocărilor care, în prezent, afectează cele mai multe economii și societăți, România oferă oportunități de business semnificative – locația strategică în UE, resursele naturale diverse, accesul la fonduri europene consistente, costurile competitive, piața de dimensiuni considerabile, cu putere de cumpărare în creștere, și evoluțiile din sectorul digital creează o bază solidă pentru expansiune. La toate acestea se adaugă îmbunătățirea guvernanței, stabilitatea economică și politică, precum și progresele înregistrate în ultimii ani în dezvoltarea infrastructurii, aspecte care confirmă că România ar trebui considerată una dintre cele mai atractive destinații de investiții din Europa Centrală și de Est”, a declarat Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România și Moldova.

Regiunea Sud-Est (Constanța, Galați, Tulcea) se remarcă prin oportunități în energie regenerabilă, logistică maritimă și industria alimentară. Nord-Estul (Iași, Bacău, Suceava) beneficiază de forță de muncă disponibilă la costuri competitive și o infrastructură educațională solidă, favorabilă investițiilor în IT&C, industria auto, producție, servicii, agroalimentar și logistică. Regiunea Centru (Cluj, Alba, Sibiu) își consolidează rolul de zonă multifuncțională, cu potențial în IT&C, cercetare-dezvoltare, industrie, educație și infrastructură.

Studiul oferă și o imagine detaliată asupra resurselor accesibile investitorilor străini. România dispune de peste opt milioane de lucrători activi, niveluri salariale competitive, competențe digitale și multilingvistice. Pe partea de resurse naturale, sunt incluse energie (petrol, gaze, lignit, eoliană, solară, hidro, geotermală), materii prime esențiale precum grafit, magneziu, elemente de pământuri rare, cupru și aur, peste 2.500 de izvoare de apă minerală, teren arabil reprezentând 8% din suprafața agricolă utilizată a UE și un fond forestier de 6,5 milioane de hectare.

„Ne bucurăm să participăm, din perspectivă academică, la o inițiativă atât de necesară pentru economia românească, ce evidențiază principalele dimensiuni care influențează atractivitatea investițională a României și oferă un reper valoros pentru investitorii străini. Studiul de față poate reprezenta, totodată, o bază solidă de dialog pentru fundamentarea unor măsuri de politică publică menite să îmbunătățească climatul investițional și să sporească capacitatea țării de a atrage investiții străine directe”, a declarat Prof. univ. dr. Alina Mihaela Dima, Prorector al Academiei de Studii Economice din București.

Infrastructura reprezintă un alt element important: România are 19.600 km de căi ferate, dintre care 20% electrificate, aproximativ 1.300 km de autostrăzi (cu 200 km finalizați în 2024), porturi fluviale și maritime, precum și aeroporturi în principalele orașe.

Un avantaj suplimentar vine din pachetul amplu de stimulente pentru atragerea ISD, bazat pe ajutor de stat, fonduri europene, garanții, parcuri industriale, zone logistice și sprijin instituțional oferit de autoritățile locale și agențiile naționale. Studiul include și o analiză comparativă fiscală, din care reiese că România are un impozit pe profit de 16%, mai redus decât cel din Slovacia, Cehia sau Polonia. De asemenea, oferă facilități generoase pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, un impozit de 10% pe venitul salarial – la care se adaugă contribuțiile sociale de 37,25% – și un TVA de 21%, printre cele mai scăzute din regiune.