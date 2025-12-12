BCE trage un semnal de alarmă. Christine Lagarde, președintele Băncii Centrale Europene, a atras atenția că Uniunea Europeană se află „în continuare într-o criză existențială”, subliniind că perioada pentru implementarea reformelor structurale esențiale se scurtează rapid. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat Financial Times.

Oficialul european a explicat că principalele probleme vin din reglementările și restricțiile impuse de statele membre, care împiedică funcționarea reală a pieței unice. Lagarde a caracterizat aceste obstacole drept „tarife autoimpuse” ce limitează circulația liberă a bunurilor și serviciilor în cadrul UE, afectând direct dinamica economică și investițiile.

Estimările Băncii Centrale Europene arată că barierele interne sunt echivalente cu un tarif efectiv de 110% pentru serviciile transfrontaliere și 60% pentru bunurile comercializate între statele membre. Lagarde consideră aceste valori drept „uluitoare” și a evidențiat impactul lor asupra competitivității europene.

„Avem o artă specială în a ne face asta nouă înșine. Restricționăm traficul de bunuri și servicii între statele membre, care ar trebui să fie o piață unică. Și asta trebuie să rezolvăm și trebuie să o rezolvăm curând”, a declarat președintele BCE, subliniind necesitatea unor intervenții imediate.

Lagarde a mai precizat că statele membre adaugă constant noi straturi de birocrație peste cerințele deja stabilite de Bruxelles, ceea ce agravează blocajele structurale. Aceasta a punctat că fără reforme semnificative, politica monetară nu poate compensa efectele negative ale acestor restricții.

Economia zonei euro a demonstrat în ultimele luni o reziliență considerabilă în fața șocurilor externe, dar Christine Lagarde avertizează că acest lucru nu poate compensa obstacolele structurale existente. Potrivit oficialului, productivitatea și eficiența economică rămân sub potențial, iar barierele interne împiedică atingerea unui ritm sustenabil de creștere.

„Suntem destul de aproape de potențial, dar mai sunt multe de făcut în ceea ce privește îmbunătățirea productivității în zona euro”, a declarat Lagarde.

Ea a îndemnat Comisia Europeană să acționeze prompt pentru eliminarea barierelor interne care afectează competitivitatea și capacitatea de inovare a blocului comunitar.

Un alt punct central indicat de președintele BCE este crearea Uniunii Piețelor de Capital, un proiect considerat esențial pentru asigurarea finanțării inovațiilor și păstrarea capitalului în Europa. Lagarde a explicat că accesul la finanțare reprezintă cheia pentru ca talentul și inovația să fie valorificate pe continent.

„Totul începe cu bani. Avem talent, avem inovatori, dar esențial este ca aceștia să aibă acces la suficiente finanțări”, a spus Lagarde, atrăgând atenția asupra fenomenului de exod al investițiilor către Statele Unite.

Oficialul a subliniat că fără mecanisme adecvate de finanțare, Europa riscă să piardă competivitate și capital intelectual.

Președintele BCE a exprimat deschiderea față de ideea emiterii de noi obligațiuni europene, destinate de data aceasta finanțării apărării, un concept recent susținut de președintele francez Emmanuel Macron. Lagarde a făcut paralela cu instrumentele emise în timpul pandemiei de COVID-19, prezentând această inițiativă ca un mijloc de răspuns la situații de urgență.

„Am făcut asta pentru COVID, deoarece era o chestiune de supraviețuire. Apărarea este în egală măsură o chestiune de supraviețuire și de urgență”, a afirmat Lagarde.

Ea consideră că astfel de instrumente comune pot consolida unitatea europeană și pot sprijini strategia de securitate pe termen lung.

În același timp, președintele BCE a recunoscut că Uniunea Piețelor de Capital și alte reforme structurale se confruntă cu rezistență semnificativă din partea statelor membre.