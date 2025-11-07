Ediția 2025 a INDAGRA & INDAGRA FOOD s-a încheiat, lăsând în urmă un bilanț remarcabil de rezultate, parteneriate și proiecte noi în sectorul agroalimentar. Pe durata celor cinci zile de eveniment, spațiul expozițional Romexpo a devenit locul unde s-au întâlnit fermieri, procesatori, autorități, universități și companii tehnologice din 20 de țări, într-un cadru dedicat cooperării și inovației.

Organizatorii au anunțat un grad de internaționalizare de 28%, 27.869 de metri pătrați expoziționali și 420 de companii participante. Evenimentul a inclus demonstrații indoor și outdoor, o zonă zootehnică cu exemplare vii, dar și două conferințe tematice majore: AGROVISION – „Inovație, reziliență și sustenabilitate în agricultura României” și „Produsul românesc – identitate, competitivitate și oportunități în lanțul agroalimentar”.

„INDAGRA & INDAGRA FOOD 2025 a fost o ediție construită strategic pentru rezultate concrete și colaborări autentice. Am pus bazele unui format care îi ajută pe profesioniști să vadă soluții aplicate, să discute direct cu furnizorii, să înțeleagă tendințele și să își planifice investițiile cu încredere. Evenimentul se află într-un proces de transformare, pe care îl parcurgem împreună cu companiile expozante, pentru a răspunde mai bine nevoilor actuale ale pieței”, a declarat Oana Netbai, Director Comercial ROMEXPO.

Atmosfera ediției a fost dominată de întâlniri de afaceri și sesiuni de networking care au facilitat contactul direct între decidenți, organizații profesionale și reprezentanți ai mediului universitar. Zeci de soluții tehnologice au fost prezentate și testate în demonstrații live, iar discuțiile s-au concentrat pe finanțări, politici publice și integrarea tehnologiilor în producție.

Programul a fost completat de Campionatul Internațional de Pizza 2025, show-urile culinare susținute de echipa „Chefi la cuțite” și Atelierele ILBAH, evenimente care au adus o notă de spectacol și creativitate în cadrul târgului.

Ediția 2025 a beneficiat de sprijinul unor parteneri importanți, care au contribuit la consistența conținutului: Agro TV (moderator al conferinței AGROVISION), Clubul Fermierilor Români, Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc (APAR), LAPAR, Fundația Civitas (CoopNet), APCPR, Universitatea Româno-Americană, USAMV București, Asociația Generală a Frigotehniștilor din România, Atelierele ILBAH și Asociația Pizzarilor Profesioniști din România.

Potrivit organizatorilor, „expertiza acestor parteneri a asigurat un conținut solid, conectat la realitatea pieței și la provocările actuale ale sectorului agroalimentar”.

Romexpo a confirmat că INDAGRA & INDAGRA FOOD nu sunt doar târguri comerciale, ci platforme strategice de business, care contribuie la dezvoltarea pe termen lung a agriculturii românești.

„Evenimentul rămâne spațiul unde se discută realist despre viitorul agriculturii și industriei alimentare, se validează soluții și se construiesc parteneriate cu impact real”, au transmis organizatorii, anunțând deja pregătirea următoarei ediții.

Companiile interesate sunt invitate să se înscrie din timp ca expozanți sau parteneri pentru 2026, pentru a beneficia de vizibilitate consolidată și acces la publicul profesionist.