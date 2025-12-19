Kanal D pregătește pentru această perioadă ediții speciale menite să creeze atmosferă de sărbătoare și să aducă bucurie în casele telespectatorilor.

Printre producțiile care vor fi îmbrăcate în haine de Crăciun și Revelion se numără „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, „Casa iubirii”, „Follow us!”, „Asta-i România!” și „ROventura”. Fiecare emisiune propune momente speciale, menite să celebreze tradițiile, valorile și emoțiile acestei perioade.

În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, de la ora 22:45, platoul emisiunii „Jocul cuvintelor cu Dan Negru” va fi ocupat de copii pasionați de cărți și de jocul cu cuvintele. Aceștia vor încerca să-l impresioneze pe prezentator, pe telespectatori și, bineînțeles, pe Moș Crăciun.

În prima zi de Crăciun, pe 25 decembrie, de la ora 23:00, concurenții adulți, fie soț-soție, frați sau mamă-fiică, vor intra în ringul cuvintelor pentru a demonstra legătura strânsă și chimia pe care o împărtășesc.

Prin intermediul umorului și empatiei sale, Dan Negru va facilita experiența unei seri memorabile, plină de spontaneitate și distracție, atât pentru invitați, cât și pentru telespectatori.

Ediția specială a emisiunii „Asta-i România!”, programată pe 21 decembrie, de la 14:30, va aduce în casele telespectatorilor povești de viață încărcate de emoție și solidaritate.

Reporterii emisiunii vor vizita persoane care au fost anterior subiecte ale unor reportaje emoționante și care mai au nevoie de sprijin din partea comunității, oferind daruri care transmit umanitate și căldură.

În ediția specială „ROventura” de sâmbătă, 20 decembrie, de la 14:45, telespectatorii vor fi invitați într-o călătorie în Vrancea, pentru a descoperi tradiții, istorie și peisaje impresionante.

Emisiunea va aduce în prim-plan mănăstirea construită de familia marelui cărturar Dimitrie Cantemir, secția de etnografie a Muzeului Vrancei și meșteșuguri locale, precum vinificația și prelucrarea cerealelor, oferind o experiență de călătorie memorabilă prin sufletul și cultura regiunii.

În prima zi de Crăciun, pe 25 decembrie, de la 10:00 și 16:30, emisiunea „Casa iubirii” va aduce tradițiile și gusturile copilăriei pe ecranele telespectatorilor.

Andreea Mantea va fi gazda care va însoți concurenții reality show-ului în momente de împărtășire a amintirilor, gândurilor frumoase și speranțelor pentru viitor. Concurenții vor primi surprize din partea celor dragi, iar mesele vor fi pregătite cu delicii tradiționale.

De asemenea, pe 31 decembrie, în ultima zi a anului, de la 10:00 și 16:30, Andreea Mantea și participanții vor întâmpina Noul An cu încredere și speranță, atmosfera fiind completată de invitații speciali Ruby, Angela Rusu, Daniela Condurache și Luis Gabriel.

Teo și Ilinca Vandici vor aduce la „Follow us!” momente speciale de sărbătoare, începând cu Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, de la 08:00.

Printre surprize se va număra prezența copilului minune Rareș Prisăcariu, care va povesti despre tradițiile de Crăciun, despre masa ideală de sărbătoare și despre poezia pregătită pentru Moș Crăciun.

În prima zi de Crăciun, preotul Vlad Roșu va explica semnificația zilei de 25 decembrie în tradiția creștină și modul în care ar trebui trăită bucuria acestei sărbători, dincolo de aspectele comerciale sau festive.

Subiectele dedicate publicului larg vor continua și pe 26 decembrie, în cea de-a doua zi a Crăciunului, pentru a oferi o experiență completă de sărbătoare.