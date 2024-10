Nicu Bocancea a reprezentat România la evenimentul internațional Feerie Florale, desfășurat la Castelul Alden Biesen din Belgia, între 27 și 30 septembrie. A realizat cea mai importantă construcție florală a ediției, intitulată „Poartă către viitor,” amplasată în grădina castelului, și a făcut parte din juriul Campionatului de Floristică al Belgiei. Lucrarea sa a impresionat cei peste 25.000 de vizitatori și floriști din peste 15 țări, consolidându-i poziția ca unul dintre cei mai premiați maeștri florari din lume.

Lucrarea înaltă de 8 metri, cu diametrul de 6,5 metri a fost gândită cu mult timp înainte, desenată, aprobată și apoi executată cu rigoare, dăruire și multă muncă timp de 3 zile de o echipă de 10 persoane, cu materie primă din România și Olanda și transporturi speciale, realizate cu 2 săptămâni înaintea evenimentului.

Creată monocrom, doar din elemente verzi, „Poartă către viitor”, semnată de Nicu Bocancea a fost construită din 1500 de frunze de lotus, 1000 de fire de hortensia emerald green, flori de lotus și delicate fire de miscanthus, aduse din România, din curtea Orangeriei Iris, pentru a crea impresia de plutire și de mișcare suavă la orice adiere. Contrapunctul lucrării, și el o operă în sine, a fost un bazin de 8/6 metri, plin cu apă și cu vegetație specifică pentru integrarea senzației de liniște.

„Tema ediției prestigiosului festival din Belgia a fost ”Noi începuturi”, iar eu am avut onoarea să fiu invitat să creez lucrarea principală a evenimentului, construcția așezată în grădina interioară a castelului, fix la intrarea în domeniul istoric, ceea ce este ea în sine ca un premiu pentru întreaga activitate pentru orice florist al lumii, indiferent de portofoliu sau experiență.

Am încercat să creez o lucrare impresionantă, dar nu intruzivă, nici prea mică, dar nici prea mare, care să se integreze perfect în ansamblul castelului, ca să nu obturăm frumusețea castelului care a aparținut unui cavaler teuton, prin anii 1100. Am ales să fie monocrom, minimalist, dar să creeze o oarecare magie, ca o poartă spre o lume fascinată, dar o poartă vie, mișcătoare cu fiecare adiere de vânt.

Și cum orice aranjament grandios prin dimensiuni și elemente are nevoie de un echilibru, am construit acel bazin de apă, la baza lui, pe care l-am populat cu mătase vegetală care, pe lângă oglindire și tremur suav, a adus acea liniște necesară unei lucrări. Am avut o mare satisfacție pe tot parcursul evenimentului, pentru că noi, cei din industrie, știm că, indiferent ce lucrări execuți, curtea castelului Alden Bisen o faci o dată în viață, este lucrarea principală a festivalului.

Am fost copleșit de reacțiile primite de la toată lumea, unele dintre ele de la oameni pe care îi apreciez de la începuturile meseriei mele.”, a declarat plin de emoție Nicu Bocancea, master floristul român, desemnat al patrulea cel mai bun florist al Europei la Europa Cup, care a mai avut ocazia să participe și în 2016 la evenimentul din Belgia, pe când se numea Fleur Amour, când a executat o tornadă florală.