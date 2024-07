Nicu Bocancea, master florist internațional și al patrulea cel mai bun florist al Europei, este autorul decorului de poveste al celei mai mediatizate și așteptate nunți din România, cea dintre Ianis Hagi și Elena Tănase, care are loc la Palatul Știrbey.

Mii de fire de flori și plante, toate integrate în construcții florale într-o cromatică alb cu verde, compusă din flori din sezonul verii, din hortensii, trandafiri de grădină, delphinium, matiola, eustoma, panicum, limonium, eucalipt, iederă și din tuberoze, „condimentul” special pentru un efect olfactiv cuceritor, creeaza un tablou elegant, romantic de basm împreună cu peste mii de lumânări aranjate în cele mai creative moduri.

Povestea vizuală incepe încă din curte, pentru că am creat 50 de m de alee, delimitată de construcții transparente pe care am așezat flori și lumânări pentru a crea ca un tunel de întâmpinare pentru invitați, care să-i pregătească pentru povestea în care vor păși împreună cu mirii, printr-o arcadă feerică de 4 m înălțime.

Astfel, am încercat ca interiorul cortului să fie parte integrantă a contextului exterior și am conceput construcții florale suspendate, asimetrice, vegetative, pe rotund, în cromatica alb-verde, pentru un efect fluid, de plutire la adierea vântului, care să umple spațiul de sus în jos, pentru a oferi libertate de socializare invitaților și a echilibra estetic întregul tablou.

Peste 60 de persoane din industria florilor sunt mobilizate de Nicu Bocancea pentru a putea construi cadrul perfect pentru nunta lui Ianis Hagi cu Elena Tănase, dar și pentru a face față inamicului numărul 1 al acestei perioade, canicula extremă.

Pentru ca aspectul decorurilor să nu fie afectat de temperaturile înalte, Nicu Bocancea a elaborat o adevărată strategie de implementare a conceptului său floral.

„Toate construcțiile florale și aranjamentele au fost realizate la Atelierul Iris și transportate la locație, la rece, cu mașini speciale, și montate ca la un concurs de viteză. Întreaga structură de susținere s-a montat integral cu o zi înainte de eveniment pentru ca florile și aranjamentele să fie aduse, montate și aranjate cu puțin timp înainte de eveniment, într-un interval de o oră.

Pentru ca florile și construcțiile suspendate să nu-și piardă din prospețime pe tot parcursul evenimentului, nu am folosit burete vegetal sau alte tehnici, special pentru a ne adapta la temperatura din această perioadă. Astfel, am folosit un vas de sticlă sub formă de coif, iar florile au fost inserate direct în apă, precum într-o vază de flori supradimensionată pe care am suspendat-o din tavan.

În cazul celor 3000 de lumânări, suntem puși tot în fața unui concurs de viteză, sunt 50 de persoane care le vor aprinde pentru a le lumina în totalitatea lor până la venirea invitaților”, a dezvăluit Nicu Bocancea, master floristul care și-a pus semnătura pe tot ce înseamnă flori, decoruri, buchete, aranjamente de masă și de biserică la nunta anului dintre Ianis Hagi și Elena Tănase.