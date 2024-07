Adelina Pestrițu a organizat alături de Nicu Bocancea, master florist internațional și cel mai cunoscut și apreciat creator de decoruri de evenimente din România, “nunta de lemn”. Așa cum este supranumită aniversarea de 5 ani de la nuntă.

Marele eveniment va fi marcat printr-un shooting-eveniment, într-un cadru de sărbătoare, o orangerie feerică, înconjurată de pădure, în care să petreacă alături de Virgil și micuța Zenaida o seară memorabilă și romantică.

“Pentru familia noastră, luna iulie este plină de însemnătate și de recunoștință. Dacă acum 5 ani, eram copleșiți de griji, de liste și de bucuria de a sta cu invitații, acum ne-am luat timp să ne gândim la noi. Așa am realizat și că noi nu am făcut acum 5 ani un shooting special de nuntă, cu noi mire și mireasă. Am făcut poze de la petrecere, cu fiecare invitat în parte, în câteva momente speciale ale zilei și serii, însă nu un shooting distinct. Ei bine, acum, la 5 ani de la nuntă, ne-am propus să facem un shooting de sărbătoare doar cu noi:). Așa că, am avut bucuria de a mă îmbrăca din nou în rochie alba, de mireasă, semnată de prietena mea Andreea Mărcuță de la MMarquise, iar Virgil în costum de mire pentru a retrăi emoțiile de atunci. Este așa de dulce amintirea nunții noastre, dar atât de frumoasă starea noastră de astăzi, când proiectăm mai matur viitorul nostru împreună, când celebrăm faptul că ne avem, că o avem o Zeny, minunea nostra, care zi de zi ne arată cât de norocoși suntem. Îi mulțumim lui Nicu Bocancea că ne-a construit acum, la 5 ani de la nuntă, decorul ideal, alb, plin de frumos, de confetti, lumânări și de parfum, pentru a celebra relația noastră de familie. Abia așteptăm aniversarea de 10 ani!”, a declarat Adelina Pestrițu,.

Vedeta a ales să sărbătoreasca 5 ani de căsnicie în cel mai romantic mod. Ea va fi în rochie de mireasă, alături de soțul ei și de fiica lor, într-un decor „desenat” din flori albe și multe lumânări.

Într-un cadru de poveste, cu o masă de doi, într-un context în care cerul, pădurea și natura transformă Orangeria Iris in cel mai frumos tablou, plin de flori, lumânări și simboluri ale iubirii, Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea și-au sărbătorit relația și familia.

“Este o premieră pentru mine, pentru noi si pentru locația noastră ceea ce se întâmplă astăzi. Am făcut mii de decoruri de nuntă, de botez și de evenimente private, însă este pentru prima oară când facem un decor de „nuntă de lemn”, o întâlnire de suflet, între doi îndrăgostiți care își sărbătoresc 5 ani de la nuntă și de la întemeierea familiei. Am avut emoții când am creat decorul, pentru că mi-am dat seama că un astfel de moment are o semnificație diferită decât cea a începutului de drum împreună. M-am pus în locul lor și mi-am dat seama că și eu aș vrea să-mi aduc soția într-un asemenea cadru, după ani de relație și de dedicare pentru familie. Am folosit multe flori albe, am umplut de romantism cadrul printr-o multitudine de lumânări și am creat o masă elegantă care să găzduiască poezia relației lor”, declară Nicu Bocancea.