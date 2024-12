Jador și Oana Ciocan au spus „da” în fața altarului noaptea trecută, în cadrul unei ceremonii intime și superbe. Cei doi s-au căsătorit într-un cadru restrâns și discret, iar deși manelistul a vorbit despre marele eveniment, niciunul dintre ei nu a postat imagini din ziua nunții.

În a treia zi de Crăciun, Jador a făcut un pas important în viața lui și s-a căsătorit cu Oana, femeia de care s-a îndrăgostit iremediabil. De câteva luni, cei doi au fost foarte rezervați în privința relației lor și au preferat să păstreze secretul cu privire la nuntă, dorind să trăiască acest moment special doar în cercul lor apropiat.

Jador a ales un costum alb de mire, iar decorul a fost deosebit de elegant, dominat de nuanțe de albastru, care au creat o atmosferă rafinată. Printre invitați s-a aflat și Bogdan Mocanu, care a făcut o apariție impecabilă la eveniment.

Petrecerea de nuntă a avut loc într-un restaurant deosebit, iar locația a fost decorată cu o mulțime de flori, creând un cadru de poveste pentru miri și invitații lor. Jador este evident topit după soția lui, iar acest lucru se poate observa în fiecare cuvânt pe care îl spune despre ea, exprimându-și iubirea profundă și admirația față de aceasta.

Într-un interviu acordat pentru Spynews.ro, Jador a vorbit despre marele său eveniment. Manelistul a declarat că, deși mulți se așteptau să fie emoționat înainte de nuntă, el nu a avut nicio fărâmă de emoție. Mai mult, a menționat că relația cu Oana Ciocan durează de un an și că acest moment a fost unul extrem de important și așteptat pentru amândoi.

”Nu, nu am emoții. Sunt cu ea împreună de un an, dar nu am de ce să am emoții. Nu poți să faci cununia religioasă fără cununia civilă, deci cea religioasă clar o s-o facem. Nu fac nicio nuntă, fac doar asta, doar cununia civilă și cea religioasă”, a declarat Jador.