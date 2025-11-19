Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) va prinde viață pe 5 decembrie, când Chișinăul va deschide oficial Târgul de Crăciun, transformând centrul orașului într-un decor de poveste.

Căsuța lui Moș Crăciun, caruselele pentru copii, patinoarul și zonele de lumini vor crea un adevărat orășel de iarnă, menit să aducă atmosfera festivă în întreaga capitală. Tot atunci vor fi inaugurate Pomul de Crăciun și iluminatul decorativ, marcând startul sezonului sărbătorilor.

Târgul va rămâne deschis până pe 18 ianuarie și va include numeroase spații dedicate gastronomiei, activităților pentru copii și zonelor de relaxare.

Un punct de atracție rămân locurile special amenajate pentru fotografii, unde vizitatorii își vor putea crea amintiri într-un cadru festiv.

Moș Crăciun își va face apariția zilnic, așa cum s-a întâmplat și în edițiile precedente, oferind copiilor momente de bucurie.

Programul sărbătorilor cuprinde și mai multe concerte. Pe 24 decembrie, spectacolul din Ajunul Crăciunului va începe la ora 17:00 și va dura până la ora 22:00, iar de Revelion atmosfera festivă va continua mult după miezul nopții.

Pentru cei care sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi, un concert dedicat va fi organizat pe 6 ianuarie, în Scuarul Catedralei „Nașterea Domnului”, lângă Arcul de Triumf, tot de la ora 17:00, eveniment care ar putea atrage mii de oameni.

În paralel, municipalitatea desfășoară lucrări accelerate pentru instalarea decorațiunilor în toate sectoarele orașului și chiar pe mijloacele de transport public, pentru a crea o atmosferă unitară de sărbătoare.

Primarul Ion Ceban a declarat că preturile de sector și direcțiile municipale au primit instrucțiuni clare pentru a finaliza toate pregătirile până la 5 decembrie. Edilul a încurajat și comercianții să își amenajeze spațiile pentru a contribui la decorul festiv al capitalei.

În timp ce multe capitale europene își inaugurează bradul și luminile încă de la finalul lunii noiembrie sau pe 1 decembrie, Chișinăul menține tradiția ultimilor ani, optând pentru deschiderea oficială pe 5 decembrie. Deși ușor întârziat față de alte orașe europene, evenimentul promite o atmosferă spectaculoasă și un calendar bogat de activități pentru locuitori și turiști.

Iată cum arăta Târgul de Crăciun de la Chișinău anul trecut.