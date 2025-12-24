BERBEC Ziua Nașterii Domnului Iisus Hristos ar putea să te găsească în rolul celui care pune lucrurile în mișcare. Ai putea fi primul care se trezește și propune ieșirea la biserică sau o plimbare scurtă după masa de prânz, așa cum se făcea „să se mai așeze mâncarea”. Există șansa să participi activ la tăierea cozonacului sau la împărțirea preparatelor. Spre seară, ai putea simți nevoia să ieși din casă, chiar și pentru o plimbare scurtă, prin cartier. Atenție la artificii!

TAUR Crăciunul ar putea fi pentru tine strâns legat de masă și ritualurile ei. Ai putea respecta obiceiul de a începe ziua cu mâncare pregătită „ca la carte”: sarmale, friptură, salată boeuf aranjată cu grijă. Există șansa să fii atent la ordinea servirii și la felul în care sunt așezate lucrurile pe masă. Tradiția ospățului de Crăciun ar putea fi pentru tine o formă de stabilitate și continuitate. Seara, ai putea rămâne la povești lungi, fără grabă, exact cum se făcea „când era casa plină”.

GEMENI Ziua Nașterii Domnului ar putea însemna pentru tine vizite și drumuri între rude. Ai putea respecta obiceiul mersului „la urat” sau „la văzut” familia, chiar și simbolic, de la distanță, prin apeluri și mesaje, important e sufletul pus în ele! Există șansa să fii cel care pornește discuțiile, aduce amintiri din alți ani sau face legătura între generații. Tradiția socializării de Crăciun ar putea fi foarte vie pentru tine. Spre seară, ai putea propune un joc de societate, sau o rundă de povești spuse cu umor.

RAC Crăciunul ar putea fi pentru tine despre păstrarea obiceiurilor din copilărie. Ai putea aprinde lumânări, pune fața de masă „cea bună” și așeza masa exact cum ai văzut la părinți sau bunici. Există șansa să pregătești colțul cu icoana sau să păstrezi un moment de liniște înainte de masă. Tradiția mesei în familie, fără grabă, ar putea avea o încărcătură emoțională puternică. Seara ar putea fi una calmă, cu povești vechi și multă apropiere.

LEU Ziua Nașterii Mântuitorului ar putea să te pună într-o poziție vizibilă în familie. Ai putea fi cel care face urările, taie cozonacul sau ridică primul pahar. Există șansa să respecți tradiția de a primi oaspeți sau de a merge în vizită la cei dragi. Crăciunul ar putea fi pentru tine un prilej de a crea o atmosferă festivă, cu muzică și decor. Seara, ai putea simți satisfacția de a fi adus bucurie în jurul tău.

FECIOARĂ Crăciunul ar putea fi pentru tine o zi a ordinii respectate cu discreție. Ai putea verifica dacă masa este completă, dacă toți au ce le trebuie, dacă lucrurile sunt puse la locul lor. Există șansa să respecți tradiția servirii mesei într-un cadru curat și bine organizat. Pregătirea din zilele anterioare s-ar putea să își arate acum roadele. Seara, ai putea simți liniștea lucrului bine făcut, fără să ai nevoie de aplauze.

BALANŢĂ Ziua Nașterii pruncului Iisus ar putea pune accent pentru tine pe armonia dintre oameni. Ai putea respecta obiceiul de a sta la masă toți odată, fără certuri și fără telefoane. Există șansa să încerci să împaci sau să detensionezi mici conflicte mai vechi. Tradiția sărbători, ca moment de pace, ar putea conta mult. Seara, ai putea propune muzică veche de Crăciun sau o discuție calmă, care să lege familia.

SCORPION Ziua Nașterii Domnului ar putea fi trăită de tine mai intens, dar mai discret. Ai putea respecta obiceiul de a păstra un moment de liniște în ziua sărbătorii, înainte sau după masă. Există șansa să alegi să stai mai mult cu o singură persoană, într-o conversație profundă. Tradiția Crăciunului ca sărbătoare a introspecției ar putea avea sens pentru tine. Seara ar putea fi una retrasă, dar plină de semnificație.

SĂGETĂTOR Momentele pe care le vei trăi vor fi plăcute, astăzi. Stelele spun deschis: bucură-te de viață fără a-ți face prea multe probleme. Ziua de Crăciun ar putea fi pentru tine despre mișcare și vizite. Ai putea respecta obiceiul de a merge „din casă în casă”, la rude sau prieteni. Există șansa să aduci cu tine voie bună și povești spuse cu haz. Seara, ai putea rămâne la povești lungi, fără să simți trecerea timpului.

CAPRICORN Crăciunul ar putea fi pentru tine o zi a respectării regulilor nescrise. Ai putea ține la ora mesei, la ordinea servirii și la programul zilei. Există șansa să respecți tradiția vizitelor făcute „cum se cuvine”. Chiar dacă nu îți exprimi emoțiile deschis, ele ar putea fi destul de copleșitoare în această zi, în special cele cu privire la cei aflați departe. Seara, ai putea simți satisfacția unei zile trăite corect și așezat.

VĂRSĂTOR Ziua de Crăciun ar putea fi pentru tine mai liberă decât pentru alții. Ai putea adapta tradițiile, păstrând doar ce simți că ți se potrivește. Există șansa să propui un mod diferit de a petrece: o plimbare, un film, o activitate comună, undeva, în natură, poate la un patinoar. Tradiția ar putea fi reinterpretată, recreată, dar nu respinsă. Seara, ai putea aprecia atmosfera fără constrângeri.

PEŞTI Conjunctura astrală a zilei promite o energie sporită și îți poate ridica moralul. Crăciunul ar putea avea pentru tine o dimensiune profund emoțională. Ai putea respecta obiceiul de a asculta colinde sau de a păstra un moment de reculegere. Există șansa să te gândești la cei care nu sunt aproape. Tradiția Crăciunului, ca sărbătoare a inimii, ar putea fi foarte prezentă. Seara ar putea aduce liniște și sentimentul de apartenență.