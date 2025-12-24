Perioada sărbătorilor de iarnă vine, pentru mulți proprietari de animale de companie, cu dificultatea de a găsi o soluție sigură și confortabilă pentru patrupedele care nu pot însoți familia în vacanță.

În București și Ilfov funcționează însă mai multe hoteluri și pensiuni pentru animale care rămân deschise de Crăciun și Anul Nou, oferind servicii adaptate diferitelor specii, talii și nevoi speciale, precum și tarife variate, în funcție de condițiile de cazare.

Una dintre aceste unități este Animal Hotel, situat pe Strada Breaza nr. 1, în Popești-Leordeni. Hotelul primește o gamă largă de animale, de la câini și pisici până la rozătoare, păsări, reptile și pești. Tarifele diferă în funcție de talia animalului și de tipul de spațiu ales.

Pentru câinii de talie medie sau mare, o cameră simplă costă 65 de lei pe zi, iar una dublă 75 de lei. În cazul câinilor de talie mică, prețurile sunt mai ridicate, ajungând la 75 de lei pentru camera simplă și 110 lei pentru cea dublă.

Animal Hotel pune la dispoziție și padocuri exterioare, la un tarif de 50 de lei pe zi pentru câinii de talie medie și mare, relatează Cancan. Pentru câinii considerați agresivi există camere speciale, la prețul de 100 de lei pe zi. Animalele cazate beneficiază de trei ieșiri zilnice în spații exterioare special amenajate, cu suprafețe cuprinse între 50 și 300 de metri pătrați, pentru mișcare și joacă.

În cazul pisicilor, cazarea costă 50 de lei pe zi pentru o cameră simplă și 75 de lei pentru una dublă, iar rozătoarele, păsările, reptilele și peștii sunt cazați contra sumei de 35 de lei pe zi.

O altă opțiune pentru proprietarii care pleacă din București în perioada sărbătorilor este Cozy Paws, o pensiune pentru animale situată pe strada Iezeru nr. 18, în Sectorul 1. Unitatea dispune de o curte generoasă și acceptă câini, pisici, iepuri, păsări și hamsteri.

Pentru cazare sunt necesare carnetul de sănătate și hrana preferată a animalului, însă pensiunea poate asigura mâncarea contra cost, la prețul de achiziție. Spațiul oferă paturi, jucării, boluri, apă, nisip pentru pisici, pet TV și muzică ambientală.

Tarifele la Cozy Paws sunt stabilite în funcție de talia câinelui. O noapte de cazare costă 135 de lei pentru câinii de talie mare, 85 de lei pentru talie medie și 60 de lei pentru talie mică.

Cazarea unei pisici este tarifată cu 60 de lei pe noapte, iar pentru păsări, iepuri sau hamsteri prețul este de 30 de lei. Pensiunea oferă și servicii suplimentare, precum plimbări de 30 de minute, contra sumei de 25 de lei, sau plimbări de o oră, pentru 50 de lei, cu precizarea că tarifele pot varia în funcție de sezon.

În Bragadiru, pe strada Toamnei nr. 18, funcționează Zen Pet Club, un hotel dedicat exclusiv cazării câinilor și pisicilor. Unitatea dispune de camere individuale dotate cu terasă, canapele, covoare, climatizare, suport pentru boluri și muzică de relaxare, precum și opțiunea de monitorizare prin webcam.

Pentru câinii de talie medie sau mare, o cameră individuală costă 180 de lei pe zi, iar accesul la webcam este taxat suplimentar cu 15 lei pe zi. Pachetul include trei ieșiri zilnice, totalizând aproximativ două ore de joacă. Pentru câinii de talie mică, o cameră similară costă 150 de lei pe noapte, existând și camere duble individuale sau opțiuni VIP, la tarife mai ridicate.

Toate aceste unități rămân deschise pe durata sărbătorilor de iarnă, oferind proprietarilor soluții sigure și adaptate pentru animalele de companie, atunci când planurile de vacanță nu permit deplasarea împreună.