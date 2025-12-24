Cristian Pistol: Primul Crăciun cu legături rutiere rapide între marile regiuni ale României
Cristian Pistol anunță o mare reușită chiar înainte de Crăciun. România marchează primul Crăciun în care marile regiuni istorice ale țării sunt conectate printr-o infrastructură rutieră de mare viteză, care reduce semnificativ timpul de deplasare și apropie comunitățile.
Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a transmis că sărbătorile din acest an vin nu doar cu bucuria revederii celor dragi, ci și cu conexiuni reale între oameni și orașe, datorită dezvoltării accelerate a rețelei de drumuri rapide.
Provinciile istorice ale României se unesc cu șosele de mare viteză, fie că vorbim despre autostrăzi sau drumuri expres
Potrivit acestuia, în 2025 a fost atinsă performanța de a uni Muntenia, Moldova, Oltenia și Dobrogea prin coridoare rutiere moderne.
Astfel, între Moldova și Muntenia se circulă neîntrerupt pe autostradă de la București la Adjud, pe aproximativ 250 de kilometri, utilizând tronsoane din A3 și A7.
De asemenea, legătura dintre Oltenia, Muntenia și Dobrogea se realizează acum pe circa 465 de kilometri de drum de mare viteză, pe ruta Craiova – București – Constanța, prin DEx12, A1, A0 și A2.
Cristian Pistol a mai precizat că rețeaua națională de autostrăzi și drumuri expres a ajuns la 1.418 kilometri, iar aceste rezultate reprezintă un motiv pentru menținerea unui ritm accelerat și în anul următor.
În opinia sa, dezvoltarea infrastructurii înseamnă mai multă siguranță pentru români și mai mult timp petrecut acasă, nu pe drum.
Postarea integrală a șefului CNAIR
„Primul Crăciun în care drumurile ne aduc mai repede împreună!
Sărbătorim primul Crăciun cu o infrastructură rutieră de mare viteză care unește marile regiuni istorice ale României: Muntenia, Moldova, Oltenia și Dobrogea.
Crăciunul înseamnă bucurie, liniște și regăsire cu cei dragi.
Dar anul acesta, înseamnă și conexiuni reale între oameni și orașe. Infrastructura modernă ne apropie astăzi mai mult ca oricând.
Anul acesta am reușit performanța de a uni aceste regiuni ale țării prin coridoare de mare viteză:
– Moldova și Muntenia: circulăm neîntrerupt pe autostradă de la București la Adjud pe aproximativ 250 km (A3 – A7).
– Oltenia, Muntenia și Dobrogea: legătura Craiova – București- Constanța se face acum pe circa 465 km de drum de mare viteză (DEx12 – A1 – A0 – A2).
Rețeaua națională a ajuns la 1.418 km, iar aceste rezultate ne motivează ca anul viitor să menținem ritmul accelerat.
România se dezvoltă prin infrastructură, iar cel mai mare câștig este siguranța românilor și timpul petrecut acasă, nu pe drum.
Vă doresc un Crăciun Fericit, plin de lumină, și drumuri bune oriunde mergeți!”, a scris Cristian Pistol, director general al CNAIR, pe pagina sa de Facebook.
