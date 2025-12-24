Cristian Pistol anunță o mare reușită chiar înainte de Crăciun. România marchează primul Crăciun în care marile regiuni istorice ale țării sunt conectate printr-o infrastructură rutieră de mare viteză, care reduce semnificativ timpul de deplasare și apropie comunitățile.

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a transmis că sărbătorile din acest an vin nu doar cu bucuria revederii celor dragi, ci și cu conexiuni reale între oameni și orașe, datorită dezvoltării accelerate a rețelei de drumuri rapide.

Potrivit acestuia, în 2025 a fost atinsă performanța de a uni Muntenia, Moldova, Oltenia și Dobrogea prin coridoare rutiere moderne.

Astfel, între Moldova și Muntenia se circulă neîntrerupt pe autostradă de la București la Adjud, pe aproximativ 250 de kilometri, utilizând tronsoane din A3 și A7.

De asemenea, legătura dintre Oltenia, Muntenia și Dobrogea se realizează acum pe circa 465 de kilometri de drum de mare viteză, pe ruta Craiova – București – Constanța, prin DEx12, A1, A0 și A2.

Cristian Pistol a mai precizat că rețeaua națională de autostrăzi și drumuri expres a ajuns la 1.418 kilometri, iar aceste rezultate reprezintă un motiv pentru menținerea unui ritm accelerat și în anul următor.

În opinia sa, dezvoltarea infrastructurii înseamnă mai multă siguranță pentru români și mai mult timp petrecut acasă, nu pe drum.