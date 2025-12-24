Ajunul Crăciunului nu este doar o seară de așteptare și liniște, ci un moment încărcat de superstiții populare și ritualuri vechi, păstrate cu grijă în multe colțuri ale Europei. De la masa care începe doar după apariția primei stele, până la mături ascunse de frica vrăjitoarelor, tradițiile din Sfânta Zi de 24 Decembrie spun povești fascinante despre Europa.

În România, de exemplu, Ajunul este plin de simboluri. În multe case, se pune un colac și un pahar cu apă pentru sufletele morților, un gest de credință populară prin care cei vii își amintesc de cei plecați. Tot înainte de Ajun, oamenii aveau grijă să adune toate lucrurile împrumutate deoarece se considera un mare ghinion să intri în Noul An cu datorii sau obiecte străine în casă.

Un obicei aparte este tăierea mărului în Ajun: dacă mărul avea viermi, se spunea că anul următor va aduce boală.

De asemenea, primul oaspete care intra în casă avea o importanță specială – dacă era bărbat, se credea că va aduce noroc familiei pentru tot anul.

În aceeași seară, rachiu nu se bea, fiind considerat „băutura diavolului”, iar masa de Ajun începe doar după ce apare prima stea pe cer, simbol al Stelei de la Betleem.

În Anglia, tradiția poartă un nume spectaculos: Ashen Faggot. Este vorba despre un buchet mare de lemne de cenușă, legat cu crenguțe verzi, care se aprinde în Ajun. Fiecare nod care se sparge în foc este semn de noroc, iar pentru fete putea însemna chiar o căsătorie în anul ce vine.

În Finlanda, Ajunul este un moment de profund respect față de trecut. Masa festivă include un loc simbolic pentru strămoși, dedicat celor plecați dintre cei vii, ca semn de binecuvântare și continuitate a familiei.

În Germania, lumina are un rol esențial. Se spune că dacă nu aprinzi lumânări din Ajun și nu le lași să ardă până la capăt, familia va fi lipsită de lumină și noroc în anul următor.

Iar în Norvegia, superstițiile capătă accente misterioase: înainte de Ajun, oamenii ascund mături și coșuri, deoarece se crede că vrăjitoarele vin să le „împrumute” pentru a zbura în noaptea magică.

Toate aceste tradiții, diferite ca formă, dar unite prin aceeași dorință de protecție și speranță, arată că Ajunul Crăciunului rămâne, peste tot în Europa, un timp al credinței, al simbolurilor și al magiei care încă ne face să privim cu emoție spre anul ce urmează.

Deși aceste tradiții străvechi sunt fascinante și aduc farmec sărbătorilor, nu încurajăm credința în superstiții și vă recomandăm să priviți aceste obiceiuri doar ca pe elemente folclorice.