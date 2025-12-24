Horațiu Potra și nepotul său au fost aduși miercuri dimineață din arest la sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), unde are loc ședința de judecată în care este analizată cererea lor privind înlocuirea măsurii arestului preventiv.

Cei trei inculpați solicită judecătorilor fie plasarea în arest la domiciliu, fie cercetarea în stare de libertate.

Procurorii s-au opus ferm oricărei măsuri mai blânde, susținând în fața instanței că Horațiu Potra, fiul și nepotul său reprezintă un pericol public. Aceștia au cerut menținerea arestului preventiv pentru încă 30 de zile, invocând gravitatea faptelor și riscurile pe care le-ar presupune eliberarea inculpaților.

Instanța urmează să se pronunțe după analizarea argumentelor ambelor părți, decizia fiind așteptată chiar în cursul zilei de miercuri.

Potrivit anchetatorilor, Horațiu Potra, fiul său și nepotul au fost interceptați în momentul în care se îndreptau spre București, iar procurorii susțin că aceștia ar fi plănuit acțiuni menite să creeze haos în Capitală. Scopul acestor acțiuni ar fi fost destabilizarea situației interne, în contextul anulării alegerilor prezidențiale.

După ce au fost inițial reținuți, cei trei au fost eliberați, iar ulterior au părăsit teritoriul României. La data de 21 noiembrie, aceștia au fost extrădați din Dubai și, de atunci, se află în arest preventiv.

Procurorii au arătat că menținerea măsurii este necesară pentru buna desfășurare a anchetei și pentru prevenirea unor noi fapte.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și nerespectarea regimului materiilor explozive. Aceleași acuzații stau la baza măsurilor preventive dispuse și față de fiul și nepotul său.

Săptămâna trecută, vineri, a avut loc primul termen în dosarul aflat pe rolul Curții de Apel București, în care Horațiu Potra și Călin Georgescu sunt judecați pentru tentativă de acțiune împotriva ordinii constituționale.

În cadrul acelei ședințe, avocații inculpaților au invocat existența unor nereguli procedurale și au solicitat trimiterea cauzei înapoi la Parchetul General.

Horațiu Potra a fost arestat preventiv la data de 21 noiembrie, după extrădarea din Dubai. Acesta fusese reținut în luna septembrie și a acceptat să fie adus în România, fapt care a accelerat procedurile judiciare, în condițiile în care între România și Emiratele Arabe Unite nu există un acord formal de extrădare.