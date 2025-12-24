Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis, cu ocazia Crăciunului, un mesaj oficial adresat românilor, semnat de însărcinatul cu afaceri Michael Dickerson, în care a fost subliniată relația strânsă dintre Statele Unite și România, precum și valorile comune care stau la baza acestui parteneriat.

Oficialul american a ales să se adreseze publicului în limba română, gest apreciat de ambasadă ca o expresie a respectului și apropierii dintre cele două state.

În mesaj, Michael Dickerson a evidențiat faptul că anul care se încheie oferă numeroase motive de bilanț pozitiv, arătând că parteneriatul dintre Statele Unite și România este solid și se află într-o continuă dezvoltare, fiind construit pe valori comune și pe interese strategice convergente.

Acesta a accentuat că legătura dintre cele două țări este cu atât mai vizibilă în perioada sărbătorilor de iarnă, când sunt celebrate valori fundamentale precum pacea, familia și angajamentul față de libertate.

Totodată, oficialul american a arătat că, dincolo de momentele petrecute alături de cei dragi, privirea este îndreptată și spre anul următor, care va aduce un moment simbolic important pentru Statele Unite.

El a amintit că anul 2026 va marca aniversarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii, un reper major în istoria țării. Mesajul a fost încheiat cu urări de Crăciun fericit și sărbători fericite, transmise, de asemenea, în limba română.

„Bună ziua și Crăciun fericit! Privind înapoi la anul care a trecut, avem multe să sărbătorim. Statele Unite și România au un parteneriat puternic și în continuă creștere bazat pe valori comune și interese strategice. Suntem uniți de valorile pe care le sărbătorim în acest sezon: pacea, familia și angajamentul pentru libertate. În timp ce prețuim momentele petrecute alături de cei dragi în perioada sărbătorilor, ne îndreptăm privirea și către noul an. Anul 2026 marchează un moment important pentru America: 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii. Crăciun fericit și sărbători fericite!”, a transmis Michael Dickerson în Ajunul Crăciunului.

Reamintim că vinerea trecută, pe 19 decembrie, Ambasada Statelor Unite a dezvăluit că Senatul SUA a confirmat numirea lui Darryl Nirenberg în funcția de ambasador al SUA în România, finalizând astfel procedura inițiată de administrația Trump în luna iunie (vezi aici mai multe detalii).

„Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Așteptăm cu interes contribuția sa la consolidarea politicii americane și la reprezentarea Președintelui Trump în relația cu unul dintre cei mai apropiați aliați ai noștri”, a fost mesajul postat pe 19 decembrie pe contul de Facebook al Ambasadei.

Nominalizarea lui Darryl Nirenberg a fost anunțată oficial în data de 16 iunie, când administrația de la Washington a transmis către Senat propunerea președintelui Trump. Șeful statului american a subliniat, la momentul respectiv, că Nirenberg are o experiență de aproximativ 40 de ani în domeniul politicii externe, apreciind că acesta va continua să susțină interesele Statelor Unite în România și să contribuie la întărirea relațiilor bilaterale.