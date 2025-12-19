Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a anunțat vineri, 19 decembrie, suspendarea loteriei vizelor pentru SUA după ce s-a descoperit că un bărbat acuzat de uciderea a doi studenți de la Universitatea Brown și a unui profesor MIT a intrat în SUA prin acest program.

Suspectul, identificat ca fiind Claudio Manuel Neves Valente, în vârstă de 48 de ani și fost student la Brown, a murit prin sinucidere și a fost găsit ulterior într-un depozit din Salem, New Hampshire. Atacul de la universitate a lăsat doi studenți morți și alți nouă răniți, iar procurorii federali cred că Valente a fost și autorul atacului fatal asupra profesorului Nuno Loureiro de la MIT, comise cu câteva zile înainte în Massachusetts.

Kristi Noem a declarat că, la indicațiile președintelui Trump, a solicitat întreruperea imediată a programului DV pentru a preveni ca alți americani să fie victime ale unui astfel de „program dezastruos”.

Ea a subliniat că Valente nu ar fi trebuit să ajungă niciodată în Statele Unite, menționând că programul fusese criticat și în trecut de Trump, după ce un atacator ISIS intrase în țară prin aceeași loterie în 2017, ucigând opt persoane cu un camion în New York.

„Atacatorul de la Universitatea Brown, Claudio Manuel Neves Valente, a intrat în Statele Unite prin programul de vize pentru imigranți al loteriei pentru diversitate (DV1) în 2017 și i s-a acordat o carte verde. Acest individ odios nu ar fi trebuit niciodată să ajungă în țara noastră. În 2017, președintele Trump a luptat pentru a pune capăt acestui program, în urma impactului devastator cu un camion din New York de către un terorist ISIS, care a intrat în cadrul programului DV1, și a ucis opt persoane. (Am întrerupt programul) pentru a mă asigura că niciun alt american nu este afectat de acest program dezastruos”, a afirmat Kristi Noem.

Programul Loteriei Cartei Verzi, cunoscut oficial ca Programul Vizei pentru Diversitate, acordă anual până la 55.000 de vize de rezidență permanentă pentru persoane din țări cu rate istorice scăzute de imigrare în SUA. Câștigătorii sunt selectați aleatoriu, dar trebuie să îndeplinească cerințe de educație sau experiență profesională și să treacă verificări de securitate, medicale și financiare înainte de a primi o carte verde.

Solicitanții trebuie să aibă cel puțin studii liceale sau doi ani de experiență profesională calificată.

În procesul de aplicare, aceștia trimit informații personale și o fotografie, iar participarea este gratuită. Ulterior, cei selectați trebuie să completeze cererea oficială de viză și să participe la interviuri la ambasade sau consulate.

Președintele Trump a cerut eliminarea programului încă din 2017, numindu-l „alegerea celor mai răi dintre cei mai răi”, după ce un beneficiar al loteriei a comis atacul cu camionul din New York.

Programul a fost suspendat în 2020, dar a fost reluat în 2021 sub administrația Biden, care a ridicat blocajul. Decizia actuală a administrației Trump reflectă preocupările continue legate de securitatea națională și controversele asociate programului.

Suspendarea loteriei vizelor survine într-un moment de intensă dezbatere privind politicile de imigrare și măsurile de prevenire a atacurilor violente, relansând discuțiile despre eficiența și riscurile programului DV în contextul securității naționale.