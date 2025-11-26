Casa Albă a intrat în alertă maximă după producerea unui atac armat în centrul Washingtonului, foarte aproape de clădirea prezidențială, incident în urma căruia doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați.

🔥🚨BREAKING NEWS: 3 casualties have been reported with the National Guard soldiers shooting in DC near the White House. The killer is still on the run. pic.twitter.com/7vuMuQ1jWg — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) November 26, 2025

Starea lor nu era cunoscută la momentul transmiterii informației, a precizat un oficial al forțelor de ordine, care a vorbit pentru Associated Press sub condiția anonimatului.

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a transmis pe rețeaua X că îi îndeamnă pe americani să se alăture rugăciunilor pentru cei doi militari răniți în atacul petrecut cu puțin timp înainte în Washington.

„Vă rog să vă alăturați mie în rugăciune pentru cei doi membri ai Gărzii Naționale care au fost împușcați în urmă cu câteva momente în Washington DC”, a scris secretarului pentru Securitate Internă, Kristi Noem pe rețeaua X.

Presupusul atacator a fost prins și reținut de poliție la scurt timp după ce a deschis focul asupra mai multor persoane în apropierea stației de metrou Farragut, situată la aproximativ un kilometru și jumătate de Casa Albă.

Poliția din Washington DC a anunțat pe X că zona a fost securizată și că suspectul se află în custodie. Autoritățile au mai precizat că, pe lângă cei doi soldați, o a treia persoană a fost rănită.

„Locul incidentului este securizat. Un suspect se află în arest”, a anunţat Departamentul de Poliţie Metropolitană.

BREAKING: Heavy police and Secret Service activity around the White House. Sidewalks are fully closed to pedestrians and vehicles, and the press has been moved into the briefing room inside the building — NewsNation pic.twitter.com/653zEBuw73 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 26, 2025

Administrația prezidențială a confirmat că președintele Donald Trump a fost informat imediat despre atac. Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că instituția monitorizează activ situația.

„Casa Albă este conștientă și monitorizează activ această situație tragică. Președintele a fost informat”, a spus Leavitt.

Liderul american se afla la Mar-a-Lago pentru sărbătoarea Zilei Recunoștinței, în timp ce vicepreședintele JD Vance se afla într-o vizită oficială la Fort Campbell, Kentucky.

„Animalul care a împușcat cei doi membri ai Gărzii Naționale, ambii fiind răniți grav și aflați acum în două spitale diferite, este și el grav rănit, dar, indiferent de asta, va plăti un preț foarte mare. Dumnezeu să binecuvânteze Marea noastră Gardă Națională și toate forțele noastre militare și de ordine. Aceștia sunt cu adevărat oameni minunați. Eu, în calitate de președinte al Statelor Unite, și toți cei asociați cu Biroul Președinției, suntem alături de voi!”, a scris ulterior Donald Trump pe contul său de Truth Social.

Informațiile inițiale prezentate de ABC News arată că cei doi militari în uniformă erau membri ai Gărzii Naționale și se aflau în zonă în momentul în care atacatorul a deschis focul.

Poliția Metropolitană a confirmat că incidentul, catalogat drept „trăgător activ”, a avut loc la ora locală 14:20 (21:20, ora României), la intrarea în stația de metrou Farragut West.

Circumstanțele atacului nu sunt, deocamdată, clare, iar ancheta este în plină desfășurare. Garda Națională nu a emis încă o poziție oficială.

Trupe ale acestei structuri se află în capitală de mai multe luni, în cadrul unei operațiuni lansate de administrația Trump pentru combaterea criminalității în Washington și extinsă recent în alte mari orașe ale Statelor Unite.