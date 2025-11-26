România a semnat un nou memorandum de înțelegere cu Statele Unite ale Americii, care marchează reluarea programului de schimb academic pentru liceeni FLEX (Future Leaders Exchange).

Acordul readuce în prim-plan posibilitatea ca elevii români să studieze un an într-o școală americană, să locuiască într-o familie-gazdă și să devină parte din comunitățile locale, la fel cum liceenii americani vor putea veni în România pentru a descoperi cultura și societatea noastră.

Demersul restabilește un program considerat fundamental în relațiile interpersonale dintre cele două țări și în consolidarea Parteneriatului Strategic româno-american.

Ministrul Educației, Daniel David, a precizat că a semnat acordul în cadrul vizitei sale în Statele Unite și că programul va fi repornit începând de anul viitor.

Oficialul a explicat că, în contextul unor măsuri recente luate în România, partea americană a propus inițial suspendarea programului, lucru pe care autoritățile române nu l-au considerat oportun.

În urma discuțiilor purtate cu Departamentul de Stat, s-a găsit o formulă prin care proiectul este cofinanțat în mod egal: 50% din bugetul FLEX este asigurat de SUA, iar cealaltă jumătate de România. Daniel David a subliniat că acest compromis permite relansarea programului în condiții sustenabile.

„L-am semnat și de anul viitor se va derula din nou, fiindcă Statele Unite, în contextul măsurilor care au fost luate și aici, au propus prima dată suspendarea programului, ceea ce pe noi nu ne-a prea încântat, doar am intrat în discuții cu Departamentul de Stat și până la urmă am găsit o formulă în care programul să fie susținut financiar. 50% din buget va fi oferit de partea americană și cealaltă componentă a bugetului va fi acoperită de partea românească”, a precizat ministrul Educației.

Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis că salută cu căldură semnarea memorandumului la Washington și a explicat că proiectul reprezintă un instrument esențial pentru a încuraja tinerii din România și SUA să învețe trăind în cealaltă țară.

Ea a subliniat că reluarea FLEX este o investiție directă în viitorul comun al celor două națiuni și în întărirea relațiilor care stau la baza colaborării strategice, menționând că schimburile academice sunt una dintre cele mai autentice forme de diplomație dintre societăți.

„Salut cu căldură semnarea la Washington a memorandumului de înțelegere care reia schimburile studenților români și americani în cadrul programului FLEX. Programul de schimb, semnat de ministrul educației din România, Daniel David, și de Lisa Choate, președinta Ac Global, este conceput pentru a încuraja tinerii și tinerele din România și SUA să descopere și să învețe trăind în cealaltă țară. Este o investiție în viitorul nostru comun care consolidează legăturile noastre de lungă durată. În centrul Parteneriatului nostru Strategic se află relațiile interpersonale în toate domeniile, inclusiv schimburi academice precum acestea”, spune ministrul român de Externe.

Noua etapă a programului include atât FLEX pentru elevii români, cât și FLEX Abroad, prin care elevi americani vor veni în România.

La ceremonia oficială organizată de American Council for International Education (ACIE) au participat reprezentanți ai Departamentului de Stat al SUA, iar delegația României i-a inclus pe ambasadorul Andrei Muraru și pe rectorul SNSPA, Remus Pricopie.

În mesajul său oficial, ministrul Educației a arătat că FLEX reprezintă o investiție în tinerii României, în educația acestora și în viitorul democratic al țării. El a adăugat că programul servește simultan intereselor Statelor Unite, întrucât contribuie la consolidarea democrației euroatlantice.

România s-a angajat să reia programul pentru anul școlar 2026–2027, urmând ca pe baza funcționării noului mecanism să fie decise modalitățile de continuare în anii următori.

De la inițierea FLEX în România, în 2015, aproximativ 300 de liceeni români au participat la programe educaționale și activități comunitare în SUA.

În total, aceștia au realizat peste un milion și jumătate de ore de voluntariat în diverse proiecte: de la acțiuni de prevenire a abuzurilor asupra copiilor și organizarea de bănci de alimente, până la activități pentru comunitățile locale sau colaborări cu departamente de Poliție.

Conform reprezentanților ACIE, impactul acestor activități este considerabil, iar elevii români sunt adesea apreciați pentru implicare și adaptabilitate.

La rândul lor, elevii americani care participă la FLEX Abroad în România devin, potrivit autorităților, veritabili ambasadori ai culturii americane.

Ei locuiesc în familii-gazdă din diverse zone ale țării, studiază în licee românești și participă la cursuri intensive de limba română, pentru a se integra cât mai bine în comunități. Prin contactul cu profesorii și colegii români, tinerii americani dobândesc o înțelegere directă a culturii locale, a valorilor și a societății românești.

În cadrul vizitei sale în Statele Unite, Daniel David a avut și alte întâlniri oficiale. Acesta a discutat la Atlantic Council despre ideea unui proiect specific de educație-știință în cadrul secțiunii organizației din România.

Totodată, în cadrul vizitei la Muzeul Memorial al Holocaustului (USHMM), ministrul a prezentat reforma curriculumului liceal implementată în țara noastră, menționând includerea unor discipline și teme dedicate Holocaustului și regimurilor totalitare. Oficialul a afirmat că tinerii trebuie să înțeleagă ororile trecutului pentru a preveni repetarea lor.

La Fondul Monetar Internațional (FMI), ministrul a discutat despre măsurile adoptate de sistemul de educație-cercetare pentru a gestiona criza fiscal-bugetară și a afirmat că, odată cu reducerea vulnerabilităților, sistemul trebuie stabilizat și dezvoltat prin investiții și reforme.