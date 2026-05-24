Potrivit unui comunicat transmis presei de Serviciul Secret, instituția responsabilă cu protecția președintelui și vicepreședintelui SUA, atacatorul a deschis focul asupra agenților aflați la un punct de control de securitate din apropierea Casei Albe. Agenții au ripostat imediat.

Suspectul, rănit în schimbul de focuri, a fost transportat la un spital din zonă, unde a murit ulterior, se arată în comunicatul oficial.

În timpul incidentului, un trecător a fost de asemenea rănit, însă autoritățile nu au oferit informații despre starea acestuia.

Președintele american Donald Trump se afla la Casa Albă în momentul atacului. Liderul american, care a fost vizat de trei presupuse tentative de asasinat în ultimii doi ani, își anulase toate deplasările din weekend din cauza tensiunilor legate de criza cu Iranul.

„FBI-ul se află la faţa locului şi oferă sprijin Serviciului Secret, care intervine în urma unor focuri de armă trase în apropierea Casei Albe”, a scris pe X directorul poliţiei federale americane, Kash Patel.

Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, a fost vizat de trei presupuse tentative de asasinat în ultimii ani. Cel mai recent incident s-a produs pe 25 aprilie, când un bărbat înarmat a atacat un punct de control de securitate aflat în apropierea sălii de bal unde președintele participa la o cină alături de reprezentanți ai presei.

În iulie 2024, în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, Trump a fost ținta unui atac armat la un miting organizat în Butler, statul Pennsylvania. Un tânăr a deschis focul asupra mulțimii, ucigând un spectator și rănindu-l ușor pe candidat la ureche, înainte de a fi împușcat de agenții de securitate.

La câteva luni după acel episod, un alt bărbat înarmat a fost arestat pe un teren de golf din West Palm Beach, în timp ce Trump juca golf.

„Slavă Domnului, preşedintele Trump este teafăr şi nevătămat”, au scris republicanii din Camera Reprezentanţilor pe X după împuşcăturile de sâmbătă seara. „Ne exprimăm recunoştinţa infinită faţă de serviciile secrete pentru intervenţia lor imediată şi eroică. Violenţa politică trebuie să înceteze”, au adăugat el.

Donald Trump se afla în Biroul Oval și lucra la dosarul Iranului în momentul în care Nasire Best, un tânăr de 21 de ani, a deschis focul asupra agenților Secret Service în apropierea Casei Albe.

Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, nu a comentat incidentul armat, însă a transmis că președintele și-a continuat activitatea fără să fie afectat de evenimente. Potrivit acestuia, la ora 21:30, ora locală din Washington (04:30 în România), Trump era în continuare concentrat asupra situației din Orientul Mijlociu.

„Este ora 21:30 într-o sâmbătă seara, iar preşedintele Trump se află încă în Biroul Oval, muncind din greu pentru poporul american”, a scris el pe X. „Este pur şi simplu unic în felul său”.

Suspectul, identificat de presa americană drept Nasire Best, în vârstă de 21 de ani, ar fi fost văzut plimbându-se în apropierea Casei Albe înainte de atac. Potrivit New York Post, tânărul s-a apropiat de postul de control și a deschis focul sâmbătă, în jurul orei locale 18:00.

Publicația americană mai notează că presupusul atacator ar fi făcut declarații potrivit cărora se considera Iisus Hristos.

Nasire Best, tânărul de 21 de ani acuzat că a deschis focul asupra unui post de control din apropierea Casei Albe, s-ar fi considerat Iisus Hristos, potrivit informațiilor publicate de New York Post.

Potrivit publicației americane, tânărul suferea de tulburări psihice și era deja cunoscut Serviciilor Secrete. El apărea frecvent în apropierea intrărilor Casei Albe, în ciuda unui ordin care îi interzicea accesul în zonă.

Nasire Best fusese arestat anterior, inclusiv pe 26 iunie 2025 pentru blocarea traficului rutier și din nou pe 10 iulie 2025, după ce ar fi evitat un punct de control al Casei Albe folosind un turnichet destinat ieșirii.

Conform documentelor judiciare citate de New York Post, tânărul le-ar fi spus autorităților că este „Iisus Hristos” și că își dorea să fie arestat.