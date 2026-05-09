În ciuda unor schimburi de focuri din ultimele două zile în Strâmtoarea Ormuz, Donald Trump afirmă că armistițiul rămâne în vigoare.

De cealaltă parte, ministrul de externe de la Teheran acuză Washingtonul că recurge la o „aventură militară nechibzuită” de fiecare dată când o soluție diplomatică este pe masă.

Armata americană a publicat imagini în care susține că forțele sale au tras asupra a două petroliere iraniene care ar fi încercat să ocolească blocada navală, având ca destinație un port din Golful Oman.

Comandamentul Central al SUA a anunțat duminică operațiunea, descriind-o drept o acțiune pentru „restabilirea libertății de navigație” în Strâmtoarea Ormuz. Deși detaliile au rămas neclare, un oficial american a precizat atunci că nu era vorba despre o misiune de escortă.

Marți, Donald Trump a suspendat brusc operațiunea, afirmând pe Truth Social că există „progrese semnificative” către un acord care să pună capăt conflictului ce a afectat traficul din strâmtoare.

La acel moment, Trump a declarat că suspendarea va dura „o perioadă scurtă”, pentru a vedea dacă acordul poate fi finalizat și semnat. Totuși, înțelegerea nu a fost încheiată, iar SUA așteaptă acum o nouă propunere din partea Iranului.

Noile atacuri au avut loc după un schimb de focuri produs joi seara în Strâmtoarea Ormuz, fără ca originea primelor focuri să fie clară. Comandamentul militar de la Teheran susține că forțele americane au vizat un petrolier iranian și o altă navă.

Mark Stone, Sky News: „O atingere blândă (simplă amenințare). Așa a spus președintele Trump, deși există riscul unei rupturi serioase în armistițiul extins, dintre Iran și SUA. Americanii spun că nu caută o escaladare, dar rămân pe poziții, gata să-și protejeze forțele militare. Iar iranienii, destul de repede, au transmis că situația în Strâmtoarea Ormuz a revenit la normal. Ambele părți vor să evite reluarea războiului. Dar este un joc tensionat și periculos.” Trump: „Ar trebui să primim vești de la ei în această seară. Vom vedea ce va fi.” Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului: ”Propunerea noastră prevede că – fie în baza armistițiului, fie ca urmare a acestuia – războiul impus trebuie să se încheie pe toate fronturile.”

Pe de altă parte, serviciile secrete americane susțin că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar avea un rol important în stabilirea strategiei de atac.

Fiul defunctului ayatollah Ali Khamenei nu a mai apărut în public după ce ar fi fost rănit grav în urma unui atac în care au murit tatăl său și mai mulți oficiali militari iranieni, ceea ce a alimentat speculațiile privind starea sa de sănătate. În plus, acesta ar evita comunicarea prin mijloace electronice, preferând contactul direct sau transmiterea mesajelor prin curieri.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, i-a transmis vineri omologului său din Emiratele Arabe Unite că negocierile dintre Statele Unite și Iran trebuie sprijinite pentru a preveni reluarea ostilităților în Orientul Mijlociu.

Potrivit unui comunicat al Ministerului rus de Externe, în convorbirea telefonică cu șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Lavrov a subliniat „necesitatea de a se concentra pe sprijinirea negocierilor în curs dintre Iran și Statele Unite”.

Documentul precizează că Rusia nu dorește „să compromită perspectivele de stabilizare prin reluarea ostilităților”.