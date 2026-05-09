Președintele american Donald Trump a anunțat vineri seară un armistițiu de trei zile între Ucraina și Rusia, care ar urma să intre în vigoare de sâmbătă, 9 mai, până luni, 11 mai, potrivit AFP și Reuters.

Anunțul liderului de la Casa Albă vine după ce Moscova decretase deja unilateral o încetare temporară a focului înaintea manifestărilor dedicate Zilei Victoriei, sărbătorită în Rusia pe 9 mai, pentru marcarea victoriei Uniunii Sovietice împotriva Germaniei naziste în cel de-Al Doilea Război Mondial.

„Să sperăm că acesta va fi începutul sfârșitului unui război foarte lung, sângeros și greu”, a transmis Donald Trump pe platforma Truth Social.

Președintele american a precizat că acordul include și „un schimb de prizonieri de câte 1.000 de deținuți din fiecare țară”, unul dintre cele mai mari schimburi de acest tip de la începutul conflictului.

BREAKING: Trump: I am pleased to announce that there will be a THREE DAY CEASEFIRE (May 9th, 10th, and 11th) in the War between Russia and Ukraine. The Celebration in Russia is for Victory Day but, likewise, in Ukraine, because they were also a big part and factor of World War… pic.twitter.com/b1qQTZXBnv — Clash Report (@clashreport) May 8, 2026

Autoritățile de la Moscova au confirmat ulterior acceptarea armistițiului propus de Donald Trump și au validat inclusiv schimbul de câte 1.000 de prizonieri între cele două state.

Anunțul apare într-un moment extrem de tensionat, după mai bine de patru ani de război și pe fondul presiunilor internaționale pentru reluarea negocierilor de pace.

Donald Trump a afirmat că discuțiile pentru oprirea conflictului înregistrează „progrese constante”, fără a oferi însă detalii suplimentare privind eventualele negocieri directe dintre Moscova și Kiev.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat vineri seară existența unei încetări temporare a focului și a semnat un decret cu puternică încărcătură simbolică.

Documentul „permite” organizarea paradei militare din Moscova dedicate Zilei Victoriei și garantează că armamentul ucrainean nu va viza Piața Roșie în perioada armistițiului.

„Prin prezenta decretez: să se permită organizarea unei parade în orașul Moscova (Federația Rusă) la data 9 mai 2026”, se arată în decretul semnat de Volodimir Zelenski.

Totodată, documentul prevede că „sectorul teritorial al Pieței Roșii va fi exclus” din utilizarea planificată a armamentului ucrainean.

Gestul liderului de la Kiev este interpretat de presa internațională drept unul simbolic, menit să transmită disponibilitatea Ucrainei de a respecta armistițiul negociat cu sprijinul Statelor Unite.

„Având în vedere numeroasele solicitări, din motive umanitare, astfel cum au fost stabilite în cadrul negocierilor cu partea americană din 8 mai 2026, hotărăsc: 1. Se autorizează organizarea unei parade în orașul Moscova (Federația Rusă) în data de 9 mai 2026. Pe durata paradei (începând cu ora 10 dimineața, ora Kievului, la 9 mai 2026), zona Pieței Roșii va fi exclusă din planul de utilizare a armamentului ucrainean. Zona Pieței Roșii: 55.754413 37.617733 55.755205 37.619181 55.753351 37.622854 55.752504 37.621538 2. Prezentul decret intră în vigoare la data semnării sale. Președintele Ucrainei, V. Zelenski 8 mai 2026” – este textul decretului semnat de Volodimir Zelenski și publicat pe site-ul Președinției Ucraieni.

Coordonatele din decret indică Piața Roșie din Moscova, locul paradei militare de Ziua Victoriei, unde Vladimir Putin își afișează anual forța militară. Decretul lui Volodimir Zelenski apare în contextul unui armistițiu de trei zile, între 9 și 11 mai, convenit de Ucraina și Rusia la solicitarea lui Donald Trump. Înaintea acordului, cele două părți au făcut schimb de amenințări privind posibile atacuri asupra Moscovei și Kievului. De asemenea, Rusia și Ucraina au stabilit și un schimb de câte 1.000 de prizonieri de fiecare parte.

„Piața Roșie este mai puțin importantă pentru noi decât viețile prizonierilor ucraineni care pot fi aduși acasă”, a transmis Zelenski printr-un mesaj distribuot pe platforma X, în care, de asemenea, îi mulţumeşte lui Donald Trump pentru medierea acestui armistiţiu. „În ultimele zile au existat numeroase apeluri și semnale privind situația de mâine de la Moscova, în legătură cu capacitățile noastre ucrainene de lovire la mare distanță. Principiul simetriei în acțiunile noastre este bine cunoscut și a fost comunicat clar părții ruse. Un argument suplimentar pentru Ucraina în stabilirea poziției noastre a fost întotdeauna rezolvarea uneia dintre principalele probleme umanitare ale acestui război – și anume eliberarea prizonierilor de război. Piața Roșie este mai puțin importantă pentru noi decât viețile prizonierilor ucraineni care pot fi aduși acasă. De aceea, astăzi, în cadrul procesului de negocieri mediat de partea americană, am primit acordul Rusiei pentru realizarea unui schimb de prizonieri în formatul 1.000 la 1.000. De asemenea, trebuie instituit un regim de încetare a focului pe 9, 10 și 11 mai. Ucraina lucrează constant pentru a-și aduce oamenii acasă din captivitatea rusă. Am instruit echipa noastră să pregătească rapid tot ceea ce este necesar pentru schimb. Îi mulțumesc președintelui Statelor Unite și echipei sale pentru implicarea diplomatică productivă. Ne așteptăm ca Statele Unite să se asigure că partea rusă își respectă aceste acorduri. Slavă Ucrainei!”, a scris Volodimit Zelenski pe platforma X.

Rusia nu a transmis invitații oficiale liderilor străini pentru parada de Ziua Victoriei de la Moscova, a declarat consilierul Kremlinului Iuri Ușakov. Potrivit acestuia, mai multe personalități externe și-au exprimat însă dorința de a participa din proprie inițiativă.

Pe 8 mai, Vladimir Putin urma să aibă o cină informală cu liderul belarus Aleksandr Lukașenko. A doua zi, președintele rus va găzdui o recepție oficială pentru delegațiile străine și va avea întâlniri bilaterale cu mai mulți lideri, printre care premierul slovac Robert Fico, regele Malaeziei Sultan Ibrahim și președintele Laosului, Thongloun Sisoulith.

Putin va purta discuții și cu liderii Abhaziei și Osetiei de Sud, precum și cu o delegație din Republica Srpska. Pentru 10 mai nu sunt programate evenimente internaționale în agenda Kremlinului.

Deși armistițiul a fost anunțat oficial, atât Kievul, cât și Moscova s-au acuzat reciproc că au continuat atacurile chiar după intrarea în vigoare a încetării focului.

Volodimir Zelenski a afirmat că armata rusă a continuat să lovească pozițiile ucrainene în noaptea de joi spre vineri, deși armistițiul unilateral anunțat anterior de Rusia ar fi trebuit deja să producă efecte.

Potrivit liderului ucrainean, până vineri dimineață fuseseră deja raportate peste 140 de atacuri rusești pe linia frontului.

„În timpul nopții, rușii au lansat 10 ofensive, cele mai multe dintre ele în sectorul Sloviansk. De asemenea, au lansat peste 850 de lovituri cu drone de diferite tipuri – FPV, Lancet și altele. Au existat și drone de atac. Utilizarea dronelor de recunoaștere în spațiul aerian deasupra comunităților de pe linia frontului nu s-a oprit nici ea”, a scris Volodimir Zelenski pe platforma X.

Președintele ucrainean a susținut că acțiunile Moscovei demonstrează lipsa unei intenții reale de încetare a luptelor.

„Toate acestea arată clar că, din partea rusă, nu a existat nici măcar o încercare simbolică de a înceta lupta pe front”, a declarat Zelenski.

Ministerul rus al Apărării a respins acuzațiile formulate de Kiev și a transmis că Ucraina este cea care a încălcat armistițiul declarat de Kremlin.

Potrivit Moscovei, forțele ucrainene au continuat atacurile cu drone și artilerie atât asupra pozițiilor armatei ruse, cât și asupra unor obiective civile din regiunile Belgorod și Kursk.

„În ciuda declarării armistițiului, grupările armate ucrainene au continuat să lanseze atacuri cu ajutorul dronelor și al artileriei împotriva pozițiilor trupelor noastre, precum și împotriva țintelor civile din zonele de frontieră ale regiunilor Belgorod și Kursk”, a transmis Ministerul rus al Apărării.

Autoritățile ruse au precizat că armata a răspuns prin „lovituri de represalii”.

„În aceste circumstanțe, Forțele Armate ale Federației Ruse au răspuns în mod similar la încălcările armistițiului. Au lansat lovituri de represalii împotriva sistemelor de lansare multiplă a rachetelor, a pozițiilor de artilerie și a celor de mortiere. Au vizat posturile de comandă și locurile de lansare a UAV-urilor”, au transmis reprezentanții Ministerului Apărării de la Moscova.

Rusia a mai anunțat că sistemele sale de apărare antiaeriană au interceptat sute de drone lansate de Ucraina asupra teritoriului rus după miezul nopții, momentul intrării în vigoare a armistițiului unilateral decretat de Kremlin.