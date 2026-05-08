Rumen Radev a declarat că rezultatul alegerilor arată dorința bulgarilor de a avea instituții stabile și de a apăra libertatea, democrația și justiția, prin acordarea unei majorități parlamentare unei singure forțe politice.

Fostul pilot de vânătoare, în vârstă de 62 de ani, este cunoscut pentru pozițiile sale favorabile reluării dialogului cu Rusia.

Liderul de centru-stânga Rumen Radev i-a prezentat președintei Iliana Iotova lista miniștrilor din noul Cabinet, care urmează să fie supusă votului Parlamentului vineri.

Ajuns la putere cu promisiunea de a „destructura modelul oligarhic”, Radev preia conducerea executivului într-un moment dificil, marcat de pregătirea bugetului pentru 2026, accelerarea inflației și blocajele din sistemul judiciar.

Noul guvern va trebui să gestioneze și o serie de reforme, în special în domeniul combaterii corupției, pentru deblocarea a aproape 400 de milioane de euro din fondurile europene aferente planului de relansare.

Fostul general a ales în mare parte colaboratori apropiați și foști consilieri prezidențiali pentru noul Cabinet. Dimităr Stoianov, fost coleg din Forțele Aeriene, a fost desemnat la Apărare, avocatul Ivan Demerdjiev la Interne, iar Galab Donev va ocupa funcțiile de vicepremier și ministru al Finanțelor.

Portofoliul Externelor a fost încredințat Velislavei Petrova, fost adjunct al ministrului de Externe.

De la victoria în alegeri, Radev a păstrat discreția în privința formării guvernului, iar componența Cabinetului a fost făcută publică abia în ultimul moment.

„Radev are o intoleranţă absolută faţă de divulgări. Este un militar pur”, declară pentru AFP unul dintre apropiaţii săi.

Pentru prima dată în aproape trei decenii, Bulgaria, stat balcanic cu aproximativ 6,5 milioane de locuitori și considerat cel mai sărac membru al Uniunii Europene, va avea un guvern susținut de o majoritate absolută în Parlament.

Partidul „Bulgaria Progresistă”, condus de Rumen Radev, a obținut 131 dintre cele 240 de mandate ale legislativului unicameral în urma alegerilor anticipate desfășurate pe 19 aprilie.

„Bulgarii au votat o Bulgarie stabilă (…)”, declara la începutul acestei săptămâni preşedinta bulgară, după ce Bulgaria a avut, începând din 2021, nu mai puţin de opt alegeri legislative.

Rumen Radev, cunoscut pentru criticile la adresa politicilor energetice ale Uniunii Europene și pentru susținerea unor relații „pragmatice” cu Moscova, a atras sprijinul unei părți a electoratului favorabil Rusiei. Partidele prooccidentale îl percep drept un politician prorus, etichetă pe care acesta o respinge ferm.

Înaintea alegerilor, Radev a declarat că nu se va opune ajutorului acordat Ucrainei, însă Bulgaria nu va contribui financiar la susținerea acestuia.

Totodată, liderii formațiunii sale au încercat să transmită semnale de continuitate în politica externă. Șeful grupului parlamentar al partidului, Petăr Vitanov, a afirmat că noul guvern nu va produce schimbări radicale și că poziționarea Bulgariei va rămâne apropiată de cea a majorității liderilor europeni.

Pe plan economic, Radev a atras atenția asupra deteriorării finanțelor publice și a deficitului bugetar estimat să depășească pragul de 3% din PIB. În același timp, inflația anuală a urcat la 7,1% în aprilie, față de 4,1% în luna precedentă, în principal din cauza scumpirii carburanților.

Echipa „Bulgaria Progresistă” a anunțat că analizează posibilitatea majorării plafonului datoriei publice pentru a putea susține plata salariilor și pensiilor.

Economistul-șef al Institutului pentru Economie de Piață din Sofia, Latchezar Bogdanov, a explicat că veniturile bugetare continuă să crească, însă ritmul cheltuielilor este și mai accelerat, ceea ce alimentează majorarea deficitului.

În opinia sa, noul guvern va trebui să combată monopolurile și cartelurile și să evite compensarea inflației prin noi majorări salariale, creșteri de pensii sau scheme suplimentare de ajutor pentru companii.